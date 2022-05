Tuteuro : une maman invente un porte-monnaie pour enfant autiste et remporte la médaille d’or du Concours Lépine

Lors de la dernière édition du concours Lépine, c’est une invention créée par une maman pour son enfant qui a été primée. Elle pourrait bien devenir un outil essentiel pour les psychomotriciens, et tous ceux qui aident les enfants atteints d’autisme… Cette maman s’appelle Laurence Gauvry, elle est originaire de Bretagne. Son fils Marian est autiste et rencontre des difficultés d’apprentissage et de langage, comme la plupart des enfants atteints de TSA (Trouble du Spectre Autistique). Elle invente alors un porte-monnaie éducatif, baptisé Tuteuro (Tuteur + euro) pour faciliter la vie de son fils… Son invention reçoit deux prix prestigieux : la médaille d’or du concours Lépine et la médaille de la préfecture d’Île-de-France. Présentation de cette invention qui pourrait aider de nombreux enfants ou adultes !

D’où lui vient cette idée ?

Le Tuteuro ne date pas d’hier: Laurence a inventé le porte-monnaie pour son fils atteint d’autisme sévère il y a maintenant 18 ans. Marian l’utilise depuis qu’il a 6 ans pour son rituel hebdomadaire. L’enfant aime aller chaque semaine à la boulangerie et payer avec son porte-monnaie adapté. Il ne communique pas verbalement, Laurence a donc imaginé un modèle qui se présente comme un mini cartable, avec des pictogrammes… Elle y a inclus également d’autres outils comme le « rendu de monnaie » ou encore de petites plaquettes pour apprendre à additionner ou à soustraire. Laurence explique qu’il lui suffisait de montrer le pictogramme de la boulangerie, pour que l’enfant comprenne et saisisse son porte-monnaie. Il pouvait alors payer « tout seul » les achats de la semaine…

Un projet rangé dans un placard…

Marian utilisait son Tuteuro, puis il a rencontré quelques problèmes de santé… Le Tuteuro est alors passé aux oubliettes jusqu’au jour ou l’éducatrice de Marian, alors en Institut Médico Educatif, demande à ses parents de travailler la sociabilisation en l’emmenant dans les magasins… Les parents de Marian acceptent à condition de pouvoir ressortir le Tuteuro du placard, et l’utiliser. A leur retour, l’éducatrice s’enthousiasme : “Vous tenez quelque chose ! Nous galérons à apprendre la monnaie aux enfants. Vous avez trouvé la solution !”

Tuteuro la consécration ?

Le Tuteuro est devenu un outil de travail dans l’institut médico-éducatif de Saint-Brieuc où il est utilisé depuis cinq ans… Après de nombreux essais de matières, d’assemblages, il fallait trouver une entreprise pour la découpe. C’est chose faite grâce à l’ESATCO de Loudéac, mais l’assemblage reste le domaine de Marian et de Laurence, à leur domicile. Cette activité manuelle est primordiale pour le jeune homme… Depuis quelques temps, le Tuteuro est vendu en ligne sur le site créé par Laurence, qui a aussi créé des outils mathématiques complémentaires pour les enfants en difficultés d’apprentissage.

Vers une commercialisation ?

Un premier contact a été pris avec une entreprise pour étudier l’industrialisation et la commercialisation à grande échelle du Tuteuro… D’ailleurs, ce porte-monnaie intéresse aussi les écoles car ce modèle d’apprentissage ne se destine pas seulement aux enfants autistes, mais à tous les enfants qui apprennent à compter. En extrapolant, le Tuteuro pourrait aussi s’adresser aux adultes qui ne savent pas lire ou compter, il en existe plusieurs dizaines de milliers en France ! Selon l’Insee, 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme, soit 2 500 000 personnes en métropole. Vous voulez vous procurer le Tuteuro, il coûte 48€ et est disponible sur la boutique en ligne; vous pourrez y ajouter des modules complémentaires… Très intéressante cette idée, et reconnue par le Concours Lépine, bravo Madame ! Plus d’infos : tuteuro.com