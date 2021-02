Un nouveau matériau composite permettrait de stocker l’énergie solaire pendant plusieurs mois !

L’énergie solaire est probablement une énergie d’avenir, mais elle présente un inconvénient majeur : la difficulté à la stocker. En effet, l’énergie solaire se réutilise quasiment en direct. Même si Tesla imagine déjà d’énormes batteries qui sont une solution intéressante, elles ne sont pas optimales.

Le stockage de l’énergie solaire pourrait être facilité par un composé organométallique. Ce composé fait de molécules à base de carbones liées entre elles par des ions métalliques, pourrait être la solution d’avenir. C’est en tout cas ce qu’avance une étude scientifique parue dans la revue Science of Materials.

Stocker l’énergie solaire pendant des mois

Si l’on en croit leurs dernières trouvailles, Elon Musk perdrait le titre de plus grosse batterie au monde et ne serait donc plus la « plus puissante » ! On va tenter de faire simple ! Les composés organométalliques sont naturellement poreux. En les couplant avec d’autres molécules, ils peuvent former des matériaux composites. Pour réaliser cette étude, l’équipe de chercheurs ajoute de l’azobenzène. Ce composé a la propriété d’absorber la lumière.

Le matériau composite peut alors stocker la lumière, donc l’énergie solaire pendant environ 4 mois à température ambiante ! Aujourd’hui, les matériaux qui stockent l’énergie solaire ne peuvent le faire que sur une durée de quelques semaines tout au plus !

Matériaux : il stocke l'énergie solaire pendant des mois voire des années à température ambiante https://t.co/PwcxJDlZnc via @scienceetvie — Ganja (@Ganja_Weeds) December 17, 2020

Comment ça marche finalement ?

L’azobenzène agit comme une machine moléculaire. Cette machine, en fait commutateur optique répond à un stimulus externe. Pour ce cas précis, elle est stimulée par la chaleur et la lumière. Sous l’influence des ultraviolets, les molécules s’activent et se transforment mais elles stagnent dans les pores de la structure. Le stockage est donc possible.

L’énergie solaire stockée, ne peut en revanche, pas se convertir en électricité. Elle pourrait donc être utilisée pour dégivrer les pares-brises ou de chauffage dans les maisons earthship par exemple. Puisque non reliées au réseau électrique !