Une cellule solaire tandem pérovskite-organique qui s’imprime comme une feuille de papier

Les scientifiques s’efforcent d’améliorer la conception des panneaux solaires afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La transition énergétique est effectivement nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. En Chine, des chercheurs affiliés à la City University of Hong Kong (CityUHK) ont récemment publié dans la revue Nature Energy un nouvel article intéressant sur ce sujet. Celui-ci décrit l’invention d’une cellule solaire en pérovskite qui peut être imprimée facilement à grande échelle. Concrètement, le professeur Alex Jen Kwan-yue et ses collègues ont développé une cellule tandem pérovskite-organique. Une avancée qui pourrait révolutionner le secteur du photovoltaïque, d’autant plus que l’équipe a rapporté un rendement record de 25,22 %.

Optimiser la stabilité

Pour parvenir à cet exploit, les chercheurs de la CityUHK ont créé un procédé pour améliorer la stabilité opérationnelle des pérovskites à large bande interdite. Un défi que la communauté scientifique tente de surmonter depuis de nombreuses années. Pour cela, ils ont développé des médiateurs redox organiques capables de réduire sélectivement l’iode et oxyder les métaux par le biais de réactions chimiques. « Nous avons été la première équipe à proposer l’utilisation de méthodes d’oxydoréduction et de synthèse chimique pour résoudre fondamentalement le problème, assurant efficacement la stabilité des cellules solaires à pérovskite », s’est félicité le Dr Wu Shengfan, premier auteur de l’étude.

Des résultats prometteurs

Pour évaluer la stabilité de la nouvelle cellule solaire photovoltaïque tandem pérovskite-organique, le groupe de recherche a mené des tests en laboratoire. L’appareil a été exposé à une source lumineuse imitant le rayonnement solaire pendant 500 heures d’affilée à une température de 45 °C. À l’issue de cette épreuve, les chercheurs ont constaté que la cellule avait conservé 92 % de son rendement de conversion de puissance. Elle a également fait preuve d’une stabilité de fonctionnement dans un environnement soumis à une humidité relative de 70 à 80 %. L’efficacité certifiée, elle, est de 24,27 %.

Une entrée en production imminente ?

Le principal atout de cette cellule solaire de nouvelle génération réside dans sa facilité de fabrication. D’après ses inventeurs, elle peut être produite en masse à une vitesse comparable à l’impression des journaux. Il serait ainsi possible de fabriquer des milliers de panneaux solaires par jour en utilisant la technologie. Fait intéressant, l’exploitation commerciale de l’invention a été attribuée à la start-up HKTech Solar Limited qui est sous la responsabilité d’un membre de l’équipe de recherche. Celle-ci prévoit de produire dans un premier temps l’équivalent de 25 MW de panneaux solaires. Un objectif qui devrait être atteint d’ici un an et demi. Plus d’infos : cityu.edu.hk. Que pensez-vous de ces nombreuses avancées dans le domaine de l’énergie solaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .