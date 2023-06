Une enseigne de bricolage invente un jean pour cacher « le sourire du plombier »

Bonjour c’est le plombier ! Il entre chez vous, prépare ses outils, commence à inspecter le lieu du crime et s’apprête à se faufiler sous le lavabo pour réparer cette satanée fuite. Si vous vous trouvez derrière lui, attendant fébrilement de connaître l’ampleur des dégâts, il y a fort à parier qu’il va vous sourire de manière inattendue. Souvent vêtu d’un jean ou d’un pantalon de travail, le plombier devrait normalement vous offrir une vue plongeante sur la raie de ses fesses ! On appelle cela « le sourire du plombier » ou la « raie du maçon » au Canada, mais ça marche aussi pour les autres professionnels amenés à se baisser pour travailler, ainsi que pour votre mari ! Reconnaissons que les hommes ont plus tendance à offrir ce spectacle que les femmes en se baissant… Une enseigne de quincaillerie canadienne, Canac, lance une campagne de publicité sur le sujet et c’est très drôle. Découverte.

Quelle est l’idée de Canac ?

Dans une campagne de publicité assez audacieuse, la chaîne de magasins de bricolage Canac, en collaboration avec l’agence LG2, lance le « Denim de la Dignité ». Par cette campagne, elle entend redorer le blason des plombiers qui ont la réputation de montrer leurs fesses à tous les clients. Pour ce faire, ils ont créé un nouveau type de jean qui couvre la partie arrière du porteur, évitant ainsi les situations embarrassantes lorsqu’il se penche.

Avec ce jean, les plombiers peuvent dire adieu aux fuites indésirables et garder leur dignité intacte. À priori, simple objet d’une campagne publicitaire, ce jean ne sera pas commercialisé, mais seulement distribué à quelques clients « privilégiés » ! Plus d’informations : canac.ca

En France, nous avons des boxers « Sourire du Plombier »

Aussi étrange que cela puisse paraître, en France, il existe une entreprise rennaise fondée en 2014 par Adrien Hervé-Pelissier, 23 ans à l’époque. L’idée de créer cette entreprise est née en mars 2014, lorsque le jeune Rennais observe un homme penché à la terrasse d’un café, laissant entrevoir le haut de ses fesses. L’entrepreneur, ancien étudiant en vente reconverti, a alors l’idée de répondre aux besoins des professionnels qui sont obligés de se baisser pour travailler. Il se lance alors dans la production de sous-vêtements destinés aux professionnels pour les aider à cacher cette partie de leur corps dévoilée à cause des pantalons taille basse. Le nom de l’entreprise est inspiré du surnom humoristique donné à la vue que l’on a lorsque quelqu’un se penche pour travailler.

Quels sont les produits proposés par Le Sourire du Plombier ?

Depuis sa création, le catalogue de l’entreprise s’est considérablement étoffé. L’idée étant de fabriquer des boxers dotés d’une large bande élastique qui permet de cacher la raie des fesses lorsque la personne se baisse. Les boxers se déclinent désormais en version carreleur, chauffagiste ou encore peintre. Étant donné que le bricolage et les métiers manuels ne sont pas réservés aux hommes, on trouve aussi quelques versions pour femmes, bricoleuses ou conductrices. À bien y réfléchir, ces vêtements ne sont pas des inventions inutiles, car pour celui qui travaille, c’est toujours hyper désagréable de savoir qu’on lui reluque les fesses toute la journée, non ?