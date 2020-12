Une entreprise de l’Eure invente un masque innovant lavable au lave-vaisselle (presque) indéfiniment !

Alors que l’on pensait le lave-vaisselle exclusivement destiné à nettoyer les restes de vos repas, il semblerait qu’il ait bien d’autres vertus… Nous avons vu il y a quelques jours qu’il était possible de cuisiner au lave-vaisselle. Et désormais, il est aussi possible d’y laver ses masques de protection…

Attention, il ne s’agit pas d’y mettre n’importe quels masques mais uniquement ceux de la société Dedienne Multiplasturgy Group qui vient de lancer un masque biosourcé, lavable au lave-vaisselle ! Cette entreprise française vient en effet de lancer des masques d’un nouveau genre lavables à l’infini. Présentation.

Chaque situation difficile à vivre, ouvre les portes de l’innovation, comme si une force inconnue poussait les inventeurs à se surpasser pour tenter de contenir la situation. Avec cette pandémie mondiale de coronavirus et le port du masque rendu obligatoire, les industriels se sont penchés sur le problème des masques jetables… Un fléau pour l’environnement ces masques chirurgicaux qui traînent partout, et même jusque dans nos océans.

Une idée de reconversion novatrice

Dedienne Multiplasturgy Group, basée à Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans l’Eure, est spécialisée dans les secteurs aéronautique et automobile. Avec les confinements successifs, l’activité de l’entreprise s’est vu stoppée net.. Il fallait alors rebondir et trouver une idée novatrice pour que puisse survivre la société… Pierre-Jean Leduc, fondateur de Dedienne Multiplasturgy Group commence par fabriquer des visières pour les soignants… Puis, voyant que la guerre des masques commence à faire rage et constatant aussi l’hérésie des masques jetables et polluants, il décide d’innover.

De substantielles économies et un geste pour la planète !

Il lance alors les masques « Protectiv Dedienne », des masques et des filtres de protection durables. Ils s’adaptent à toutes les morphologies et sont donc fabriqués en France, avec des matières recyclables et en circuit court. Et l’énorme particularité de ces masques est donc qu’ils se lavent au lave-vaisselle ! Un programme de 30 minutes à 60° suffit à les rendre aussi propres qu’au déballage. Il est également possible de les plonger dans l’eau bouillante ou dans un autoclave (pour les hôpitaux) pour les stériliser.

Un masque Protectiv Dedienne Rainbow coûte 24€ (avec 100 filtres de protection), la recharge de 100 filtres coûte 13.33€. Cela équivaut à 0.24 centimes par jour et surtout 370 fois moins de déchets qu’un masque jetable sur 100 jours seulement. Pour une famille de 4 personnes, le coût de revient du masque Rainbow revient 8 fois moins cher que des masques jetables… Il faut vraiment stoppez le jetable pour passer au réutilisable.