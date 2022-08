Une marque de vêtements invente un t-shirt innovant, hydrophobe et anti-tâche

Quoi de plus désagréable que de se retrouver avec un vêtement tâché lors du déjeuner alors que l’on a un rendez-vous ultra important en début d’après-midi ? Nous avons tous connu, au moins une fois, l’éclaboussure de sauce bolognaise, ou le morceau égaré de profiteroles au chocolat qui s’échoue sur une chemise claire ou un haut blanc immaculé. Et là, c’est le drame, la course aux toilettes pour tenter de nettoyer la tâche, qui laissera forcément de jolies auréoles. Pourquoi ne pas avoir recours à des vêtements anti tâches ? Tout simplement parce qu’ils n’existent pas encore… A part en vous emmitouflant dans une nappe déperlante et anti tache, on ne voit pas vraiment comment remédier au problème ! Deux inventeurs ont tenté de produire des t-shirts anti-tâches, l’un financé en 2014 qui ne semble pas avoir eu le succès espéré; et le second, inventé par une marque de vêtements japonaise pour lutter contre les tâches de ramen, qui est encore à l’état de concept. Présentation !

Le concept japonais

Au Japon, le ramen est un plat traditionnel, dans lequel des nouilles trempent dans un bouillon épicé. Et la tradition veut qu’on laisse le jus des nouilles couler quand on le mange… Ce qui, inévitablement, provoque des tâches sur les vêtements. La marque japonaise de vêtements Ziorich a inventé un t-shirt anti-tâche appelé le “T-shirt Ramen”. Ce t-shirt, conçu initialement pour résister aux tâches laissées par le bouillon, devrait aussi fonctionner avec d’autres liquides. Ziorich dévoile une vidéo de son « T-shirt Ramen », mais pour le moment, aucune date de sortie ou de commercialisation n’a été annoncée. Nous ne savons pas non plus de quelle manière, ni en quelles matières ce t-shirt peut-être conçu. Le mystère reste donc, pour l’instant, entier !

Silic, le t-shirt hydrophobe !

Silic, lors de son lancement en 2014, se présentait comme un nouveau t-shirt hydrophobe capable d’endurer tous les liquides. Café, thé, cocktails ou vin rouge, aucun ne semblait avoir d’incidence sur le t-shirt ! Selon les inventeurs de Silic, le secret du t-shirt se trouvait dans la nanotechnologie. Les fibres textiles qui composent ce t-shirt sont faites de milliards de nanoparticules de silice, ce qui lui confère sa propriété hydrophobe. En créant une couche d’air microscopique entre les fibres, les liquides n’atteignent pas le t-shirt, et glissent dessus comme sur un tissu imperméable. Nous n’avons pas trouvé de nouvelles informations sur ce t-shirt mais apparemment, il n’est toujours pas commercialisé près de 10 ans après son annonce.

Et sinon, comment enlever des tâches sur un vêtement ?

Pour les tâches de rouge à lèvres, thé, vin, café, herbes ou betterave, le vinaigre blanc sera votre meilleur ami. Il suffit de mélanger à quantités égales de l’eau froide et du vinaigre blanc, puis de verser le mélange sur la tâche. Laissez agir quelques minutes, brossez, puis passez votre vêtement à la machine à laver en cycle normal. Pour ces mêmes tâches, vous pouvez aussi utiliser du jus de citron, en frottant simplement la tâche avec un demi-citron ou en aspergeant la tâche avec du jus. Pour les tâches de chocolat, huile, gras, cambouis ou d’herbe, utilisez le savon de Marseille. Mouillez le tissu, appliquez le savon directement sur la tâche, et répétez l’opération si nécessaire, puis passez votre vêtement à la machine à laver, sans l’avoir rincé.