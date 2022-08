Une spectaculaire maison familiale de 300m², construite “exclusivement” avec 12 containers (avec plans)

Qui a dit que les maisons containers devaient forcément être assimilées à des tiny houses ? Certainement pas le constructeur Grand Designs Australia, qui a conçu une maison à partir de containers absolument unique au monde, avec une architecture étonnante, mêlant des bois variés, du béton, du contreplaqué, de l’acier et de l’or rose… Cette maison container, qui se situe au 30 Carver Street à Googong en Australie, combine matériaux bruts et textures, et émerveille tous ceux qui y pénètrent… 282 m², c’est l’immense surface qu’offre cette demeure hors normes, construite dans un souci de durabilité. Découverte !

La maison container de Googong

Cette maison container est l’une des premières, voire LA première a avoir été construite dans cette ville, et elle serait une véritable carte de visite pour la région de Canberra. Lorsque l’on franchit la porte de cette immense maison, on se retrouve face à de magnifiques éléments en bois, quelques touches d’or rose; les poignées en acier d’origine des containers ont été conservées… La maison offre donc 282 m² de surface habitable et ajoute encore 51.3 m² d’espace extérieur. Construite en 2019, c’est une maison qui se veut familiale et chaleureuse, offrant des vues panoramiques de tous côtés.

Une entrée à tomber !

Lorsque vous poussez la porte, vous découvrez un magnifique escalier en bois qui mène à l’espace de vie ouvert. La maison, qui s’élève sur deux étages, offre une vue imprenable sur le paysage depuis la chambre et depuis le salon principal. L’agent qui gère cette maison, à priori en vente, explique que les propriétaires venaient de la campagne, qu’ils voulaient garder leur lien avec la nature et avoir vue sur les montagnes et la cime des arbres.

Tous les espaces ont été parfaitement travaillés pour créer une harmonie entre la cuisine, le salon, et les terrasses extérieures. La cuisine s’équipe notamment de plans de travail en béton de 40 mm, d’un garde-manger, d’un four/cuisinière à gaz Smeg de 900 mm, de tiroirs et d’armoires à fermeture rapide, de portes de grange sur mesure et de murs en bois reconstitué. La cuisine donne sur un magnifique espace en plein air avec cheminée ouverte et plafonds en pin.

Cinq chambres dans cette maison familiale

La maison comporte cinq chambres en tout, et deux salles de bains. Dans la chambre principale, sur laquelle les propriétaires ont passé beaucoup de temps, on trouve un superbe mur d’accent en bois reconstitué, et une salle de bains digne d’un grand palace ! Trois autres chambres se trouvent au rez-de-chaussée, et dispose d’une salle de bains commune et d’une kitchenette, ce qui rend la partie de cette maison totalement autonome. La dernière chambre se trouve à l’étage, mais les propriétaires l’avaient convertie en bureau.

Pour clôturer la visite, il faut découvrir l’immense terrasse carrelée avec un barbecue intégré, mais également un projecteur ! Cette pièce, car on peut parler d’une pièce de 50 m², se destine aux réceptions et aux fêtes entre amis. Nous ne connaissons pas le prix de cette magnifique maison, mais elle a vraiment un charme fou non ? Plus d’infos : the-riotact.com