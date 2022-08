Baluchon dévoile sa dernière maison sur roues, la craquante tiny-house “La Sorcière” !

En ce mois d’août, Baluchon, le constructeur breton de tiny-house revient avec la tiny baptisée « La Sorcière ». Une petite maison unique, comme toutes les constructions de Baluchon, qui allie le luxe moderne et le style rustique. Cette maison, qui sera bientôt installée en Normandie, a été imaginée et construite pour Marion, et elle lui offrira tout le confort nécessaire dans un petit espace. Construite sur une remorque à double essieu de 6 mètres de long, l’heureuse propriétaire pourra donc emporter sa petite maison lorsqu’elle se déplacera… Visite guidée de La Sorcière !

La Sorcière vue de l’extérieur…

Comme à son habitude, Baluchon met un point d’honneur à maximiser chaque centimètre d’espace disponible pour que le sentiment d’étroitesse ne soit pas ressenti. Marion a choisi un extérieur revêtu d’un bardage bois en red cedar, et a fait installer une petite girouette en forme de sorcière qui surplombe la maison… On comprend mieux pourquoi elle a été baptisée ainsi ! Le toit de la tiny house se compose de deux parties, l’une plus plate qui abrite la mezzanine, et la deuxième plus pentue qui recouvre la partie pièce à vivre. Cette partie peinte en rouge et blanc apporte une jolie touche de fantaisie à l’ensemble de la structure.

Une petite visite de l’intérieur…

L’intérieur est comme toujours très chaleureux, parfaitement agencé, avec de nombreux éléments en bois, et des armoires rouges qui rappellent l’extérieur de la tiny house. Dans le salon, on trouve un grand canapé convertible pour recevoir des amis, et un poêle à bois pour les soirées et nuits hivernales. Marion aime cuisiner et souhaitait une cuisine digne de ce nom. Baluchon a donc installé tous les équipements nécessaires tels que plaque de cuisson au propane à deux brûleurs, évier et petit réfrigérateur. On y trouve également une table pliante qui peut accueillir deux personnes, de nombreux rangements et sur le côté opposé, le dessous de l’escalier qui a également été aménagé en placard. La cuisine, comme toute la tiny house se dote de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle.

Dans la salle de bain, une généreuse douche à l’italienne avec porte en verre, un superbe meuble avec vasque et des toilettes sèches, assurent les besoins essentiels en la matière… Rangements et armoire haute viennent compléter l’agencement de cette salle de bain. Pour terminer la visite, la mezzanine abrite une grande chambre accessible par l’escalier de la cuisine. Elle accueille un grand lit et une bibliothèque en bois… Le coin parfait pour se détendre avec un bon livre !

Les caractéristiques techniques de la nouvelle Baluchon « La Sorcière »

Châssis : Remorque Baluchon avec option peinture et longueur utile de 6 mètres. Ossature : Epicéa classe 2.

Isolation : Coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et porte : Menuiseries mixtes bois/aluminium avec double vitrage.

Pare-Pluie et Frein Vapeur : Pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Equipements électroménagers : Ballon d’eau chaude électrique De Dietrich, four électrique, réfrigérateur Klarstein, plaques de cuisson gaz Sauter.

Parquet et plancher : Epicéa Pin des Landes massif thermotraité avec lames vissées sur lambourdes et vitrifiées.

Couverture : Bacs aluminium à joints debout.

Bardage : Bardage en red cedar avec saturateur anti-UV.

Lambris : Épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Aménagement : Chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : Appareillage Legrand et éclairage LED.

Le petit plus de la maison Baluchon Sorcière, c’est une immense fenêtre sur pignon, qui apporte une bonne dose de luminosité dans la maison ! Nous n’avons pas connaissance du prix de la maison de Marion, installée en Normandie, mais les prix débutent généralement autour de 50 000€ pour une tiny à terminer soi-même et grimpent à 80 000€ environ pour la tiny house clé en mains. Plus d’informations sur la Baluchon « La Sorcière » ? Rendez-vous ici.