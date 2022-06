Tiny House : l’entreprise Baluchon dévoile une nouvelle petite maison sur roues à larges fenêtres, la Piccola Casa

C’est au tour de la tiny house d’Emilie d’attirer le feu des projecteurs… Et évidemment, cette tiny house baptisée Piccola Casa est l’une des dernières créations de l’entreprise Baluchon, que nous n’avons presque plus besoin de présenter tant nous l’apprécions. Baluchon c’est un constructeur de tiny house français, situé en Loire-Atlantique, qui fabrique des demeures personnalisées et toujours charmantes. La Piccola Casa est donc la demeure à l’année d’Emilie qui s’est installée quelque part en Normandie. Avec sa façade bicolore et ses immenses fenêtres, elle inspire le calme et la sérénité.

La tiny house Piccola Casa en détails

En Corse, Piccola Casa veut dire “petite maison”. Cette tiny house présente une architecture contemporaine avec quelques décrochés qui lui donne un charme fou. De grandes fenêtres entourent la maison, dont une qui éclaire le salon. A l’extérieur, c’est un mélange d’aluminium et de bois qu’a choisi la propriétaire. A l’intérieur, c’est un style scandinave qui attend le visiteur, avec des meubles et des aménagements en bois clair. Dans le salon, une grande banquette pourra servir de lit d’appoint pour recevoir des amis. De grands tiroirs permettent un rangement facile. La propriétaire a choisi un chauffage électrique 1000W pour chauffer le bas de la tiny house. Probablement fan de lecture, elle a également souhaité une bibliothèque de 6 étagères au-dessus du canapé.

La cuisine parfaitement équipée, mais sans superflu permettra à Émilie de préparer de bons petits plats et de s’installer sur la table haute de la pièce. Pour la salle de bains, elle est plutôt spacieuse pour une tiny house et dispose de toilettes sèches, d’une douche 80 x 80 cm, d’un lavabo et de multiples rangements. Par un escalier en bois qui sert aussi de meuble, on accède à la mezzanine sur laquelle on trouve un lit pour deux personnes, une fenêtre pour dormir la tête dans les étoiles et de quoi ranger vêtements et linge de lit !

Les caractéristiques de la Piccola Casa de Baluchon

Châssis : Remorque Baluchon avec option peinture.

Longueur utile : 6 mètres.

Ossature : Epicéa classe 2.

Isolation : Coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et Porte : Menuiseries mixtes bois/aluminium et double vitrage.

Pare-Pluie et Frein Vapeur : Pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : Ballon d’eau chaude électrique De Dietrish, four électrique, réfrigérateur Klarstein, plaques de cuisson gaz Sauter.

Parquet / Plancher : Epicéa Pin des Landes massif thermo traité. Lames vissées sur lambourdes et vitrifiées.

Couverture : Bacs aluminium à joints debout.

Bardage : Bardage en red cedar avec saturateur anti-UV. Revêtement bacs aluminium à joints debout.

Lambris : Épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Aménagement : Chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : Appareillage Legrand et éclairage LED.

Le petit plus et une idée du prix ?

Vous le savez maintenant, les tiny houses Baluchon ont toujours un petit truc en plus ! Et dans la maison d’Émilie, ce sont de magnifiques jardinières sur mesure, qui bientôt, viendront végétaliser les façades et garantir la fraîcheur à l’intérieur sans climatisation. La Piccola Casa dispose d’un branchement standard de style camping-car, et se trouve actuellement dans la belle région de Normandie ! Comme toujours chez Baluchon, les tiny houses sont uniques et personnalisées, il est donc difficile d’en connaître le prix. Mais en général, les modèles de l’enseigne bretonne démarrent à 80 000€ environ.