Escape Traveler XL : une grande tiny house de toute beauté qui va attiser votre curiosité

Aux Etats-Unis, l’entreprise Escape Traveler est l’une des plus connue en matière de construction de tiny houses. Elle a pour habitude de construire de jolies petites maisons polyvalentes, adaptées à une habitation à l’année. Avec la petite maison Escape Traveler XL que nous allons vous présenter, la polyvalence semble être de mise encore une fois. Cette tiny house n’est pas un nouveau modèle de l’entreprise, mais elle a aiguisé notre curiosité car elle a reçu de nombreuses distinctions aux Etats-Unis, elle a même été nommée par le magazine Forbes comme l’une des plus belles maisons du monde. Treehugger la classe aussi dans son top 10 des maisons de la décennie… Et elle vaut le détour. Présentation.

L’extérieur de la tiny house Escape Traveller XL

Du côté des dimensions, cette tiny house mesure 9.1 mètres de long sur 4.11 mètres de haut. Elle offre une surface habitable totale d’un peu plus de 32 m², soit 23.6 m² au rez-de-chaussée et 8.2 m² ajoutés par deux lofts qui forment, à l’étage, une chambre à coucher et un salon spacieux avec canapé. La petite maison peut accueillir jusqu’à 8 personnes. La tiny house est installée sur une remorque personnalisée et se dote d’un extérieur en cèdre et panneaux en acier patiné… De nombreuses fenêtres sont disposées latéralement, et dans l’entrée se trouve une immense baie vitrée qui va du sol au plafond pour profiter de la lumière naturelle.

L’intérieur de la tiny house Escape Traveller XL

Les propriétaires peuvent opter pour des finitions en pin ou des cloisons sèches avec un sol en composite d’érable. La tiny house dispose d’un salon au rez-de-chaussée, d’une cuisine parfaitement équipée, et d’une salle de bain complète… A l’étage, les deux mezzanines se destinent au couchage et à la détente. De nombreux rangements ont été ajoutés dans le but d’optimiser l’espace, comme dans toutes les tiny houses.

Une petite visite guidée ?

Dans la cuisine, on trouve un grand réfrigérateur, des rangements partout, un micro-ondes et une cuisinière à gaz. L’évier est profond et en acier inoxydable, et elle dispose d’un grand plan de travail (bloc de boucher) pour cuisiner. Dans la salle de bains, on retrouve une vasque, un grand miroir, une douche et des toilettes, mais cette salle de bains dispose aussi d’une baignoire, produit rare dans une tiny house.

La tiny house est parfaitement isolée avec de la mousse à cellules fermées, et les propriétaires peuvent aussi choisir d’installer des panneaux solaires sur le toit pour une hors réseau. L’Escape Traveler XL démarre au prix de 88940$ soit 83180€ pour la version de base. De nombreuses options sont disponibles en supplément. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Traveler, même s’il est peu probable que cette tiny house soit livrable en France.