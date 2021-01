Earth 250LX : cette remorque caravane d’Earth Traveller ne pèse que 113kg

Cet été, vous choisirez peut-être de sillonner les routes de France et de Navarre à bord d’un camping-car. Qu’il soit le vôtre ou que vous choisissiez la location, la caravane offrent de nombreux avantages aux vacanciers… Liberté de mouvement, confort et découverte de lieux magnifiques.

Cependant, la tendance est à l’ajout d’une remorque au camping-car, pour encore plus d’espace dans le véhicule et une facilité de rangement optimisée. Earth Traveller dévoile un chouette modèle en forme de goutte d’eau ! Stylée et légère, la Teardrop T250 LX, elle vous permettrait de voyager sereins en toutes circonstances avec le même confort qu’à la maison !

La remorque Earth T250LX remplace la T300, elle est encore plus légère (113 kilos seulement contre 136) et faite à 100% en fibre de carbone. Cette remorque se veut des plus originales avec sa forme particulière… Goutte d’eau ou larme, c’est une remorque stylée et moderne. Sa légèreté lui permet d’être tractée par n’importe quel véhicule.

Cette remorque n’est ni plus ni moins qu’une pièce supplémentaire que vous ajouterez à votre véhicule. Dotée d’un toit escamotable et de tentes, elle vous offrira le gîte en quelques minutes. Ajoutez à cela une cuisine avec gazinière au propane et une table pliante, et vous aurez le strict nécessaire pour vous poser au gré de vos envies.

Combien coûte-t-elle ?

En option, vous pourrez ajouter des panneaux solaires flexibles pour la climatisation ou le chauffage, et un réglage de la suspension pour les chemins escarpés. En revanche, la T250LX se paie au prix fort ! Si la T300 était abordable (8000€ environ), il faudra compter environ 24 000€ pour le nouveau modèle.

La fibre de carbone et la légèreté sont responsables de ce prix élevé. Quant aux délais de livraison et de fabrication, cela oscille entre 5 et 7 mois… Pour cet été cela risque d’être compromis mais pour 2022 pourquoi pas ?