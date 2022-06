Sweeney’s Bothy, une tiny house hors réseau au cœur de l’île d’Eigg inspirée par la légende d’un roi gaélique

Vous rêvez d’un endroit où vous seriez « les maîtres du temps », un endroit perdu au milieu de nulle part, où vous pourriez oublier vos listes de choses à faire, vos rendez-vous et autres choses stressantes de votre quotidien ? Si tel est le cas, vous allez adorer découvrir Eigg, un endroit très spécial niché sur la côte ouest de l’Ecosse. L’île d’Eigg se situe dans la mer des Hébrides et fait partie du Council area de Highland. Sur cette île, vous découvrirez Sweeney’s Bothy, de petites maisons autonomes construites dans le cadre de The Bothy Project. Ce projet étant de proposer des résidences d’une semaine aux artistes pendant 6 mois de l’année dans le parc national de Cairngorm à Inshriach. Les 6 autres mois de l’année, les petites maisons sont ouvertes aux particuliers… Oubliez tout et découvrez ce petit trésor, bien caché !

Un endroit très spécial

Eigg appartient à ceux qui l’ont construite; ils l’ont voulu alimentée par des énergies renouvelables, et totalement axée sur la préservation de ce site naturel protégé. Ni eau courante, ni électricité: à Eigg, vous êtes le maître du temps ou plutôt, vous vous calquez sur la nature… Levés avec l’aube et couchés avec le crépuscule, vous vivrez totalement hors réseau pendant une semaine. Lecture, poterie, détente et lâcher-prise seront forcément au programme de votre séjour. “Profiter du temps qu’il faut pour faire les choses les plus simples”, voilà comment les propriétaires des lieux décrivent l’ambiance de l’île d’Eigg !

Focus sur la Sweeney Bothy’s

La Sweeney’s Bothy a été pensée en collaboration avec l’artiste Alec Finlay, et son nom, Sweeney’s Bothy, vient du nom d’un roi gaélique du VIIème siècle. Ce roi aurait vécu pendant 10 ans dans le désert en utilisant uniquement ce que la nature avait à lui offrir ! Dans cet espace contemporain et confortable, vous trouverez de quoi dormir, manger, vous laver… Mais oubliez la douche multijets ou le pommeau à effet pluie, c’est en plein air que vous devrez prendre votre douche !

A l’intérieur, vous trouverez un espace de vie avec poêle à bois, bibliothèque bien achalandée et fauteuil cosy… La cuisine est équipée en ustensiles, mais vous devrez compter sur un unique réchaud à gaz pour préparer vos repas. L’eau chaude provient des panneaux solaires quand la météo le permet, mais elle dispose tout de même d’une chaudière alimentée par le poêle à bois. Quant à l’eau potable, elle provient de la source… Des meubles recyclés, un matelas et une couette en laine bio vous accueilleront dans un intérieur douillet. Et vous pourrez aussi admirer quelques œuvres d’art, laissées par les artistes en villégiature…

Quelques autres détails croustillants sur la Sweeney Bothy’s

L’île d’Eigg n’étant connectée à aucun réseau, l’électricité est donc produite sur l’île à partir de sources renouvelables et de deux panneaux photovoltaïques installés sur l’île. Ne vous attendez donc pas à trouver un réfrigérateur qui fournit eau fraîche et glaçons, mais plutôt à une glacière et des blocs de glace fournis par les hôtes ! Attention, si vous séjournez sur l’île d’Eigg, tous les produits chimiques sont proscrits. Inutile donc d’emporter vos gels douches et savons chimiques, les sets d’hygiène sont fournis tout comme le liquide vaisselle qui doit lui aussi être écologique… L’occasion peut être de vous mettre aux cosmétiques solides ?

Un dernier détail et pas des moindres à connaître : pas de voiture sur place! Les propriétaires de l’île viendront vous cherchez à l’embarcadère et vous y déposeront à la fin de vos vacances. Pour les réseaux mobiles, certains passent, mais pas tous, ce sera donc la surprise du séjour ! Vous trouverez quand même un point d’accès Wifi à l’école de l’île ou dans le cybercafé installé sur la jetée… Pour les réservations c’est par ici : eiggtime.com, il faut compter entre £550 / £575 (640€ / 670€) par semaine (hors vacances de Noël et de fin d’année).