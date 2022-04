La maison “la plus isolée du monde” est en vente pour un peu plus de 300 000 euros

Vous en avez assez de vivre en ville, de supporter les bruits continuels et la pollution visuelle qui vous entourent ? Vous avez besoin de solitude, de nature et de grands espaces ! Si l’idée de vous expatrier sur une île déserte des Etats-Unis ne vous fait pas peur, nous avons trouvé la maison la plus isolée au monde, située sur Wohoa Bay, une baie située sur la côte du comté de Washington, dans le Maine, entre les villes d’Addison et de Jonesport. Il y existe une petite maison située sur l’île Duck Ledges Island nichée entre le parc national d’Acadia et la frontière canadienne, et elle est à vendre en ce moment… Découverte !

Wohoa Bay, un espace naturel et protégé

Dans cette baie, c’est un écosystème que l’on ne trouve nulle part ailleurs qui vous attend… Des espèces animales et végétales très rares ont même été recensées, comme la camarine noire, le papillon bleu et le pygargue à tête blanche. C’est évidemment un paysage époustouflant qui s’offrira à vous si vous devenez propriétaire de cette maison que l’on peut considérer comme seule au monde !

Quel est le prix de cette maison de rêve ?

La maison la plus solitaire au monde est en vente au prix de 339 000 dollars soit 320 000€ environ sur le site immobilier Zillow. Cette maison est tout simplement un rêve pour ceux qui recherchent le silence, la paix et la sérénité… Vous ne serez jamais ennuyés par les bruits des voisins; au pire par celui des mouettes ou des phoques, très nombreux sur l’île ! Pour ce prix, vous aurez évidemment une vue imprenable sur l’Océan Atlantique !

De quand date la construction de cette maison ?

Cette maison hors du commun a été construite en 2009 sur un terrain de 6000 m²; elle offre une surface habitable de seulement 50 m². L’intérieur de la maison se compose d’une cuisine, d’une pièce à vivre et d’une chambre… La salle de bain a été installée dans une dépendance, il faut donc sortir pour aller se doucher ! Pour les WC, c’est également une petite cabane en bois qui vous accueillera pour vos besoins naturels… En plein hiver, il y a fort à parier que vous ne prendrez pas le temps d’y lire un livre !

Petite visite de l’intérieur ?

Une fois dedans, on se croirait dans une cabane toute de bois vêtue, avec au milieu de la pièce une échelle de meunier qui mène à l’espace nuit… Il faudra rester sobre malgré la solitude pour espérer monter le rejoindre ! La visite est assez rapide, on vous l’accorde, mais nous n’avons pas énormément d’éléments précis sur l’intérieur de cette jolie tiny-house. Des fenêtres ont été installées sur la totalité des façades afin de profiter chaque seconde de la vue sur l’île, l’océan, et vos voisins les phoques ! Vous serez seul sur l’île, mais elle se trouve à seulement 1.6 kilomètres du continent, ce qui permet un ravitaillement assez facile, à condition d’avoir son permis de navigation évidemment ! Plus d’infos sur le site de l’agence immobilière : zillow.com