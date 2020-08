Cette maison à étage a été entièrement imprimée en deux semaines

La maison a été imprimée dans le cadre du projet européen C3PO avec le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER). Située dans les locaux du KampC, dans la commune de Westerlo, elle s’étend sur deux étages et possède une superficie totale de 90 mètres carrés, soit la taille moyenne d’une habitation mitoyenne en Belgique. Sa hauteur, elle, est d’environ 8 mètres.

Pour créer ce chef-d’œuvre, KampC et des étudiants de l’école Thomas More ont utilisé une imprimante 3D géante dont l’armature en treillis métallique est plus large que la maison elle-même.

Plus robuste qu’une construction ordinaire

L’imprimante a été installée dans les locaux du centre provincial, puis a commencé son travail sous la supervision de l’équipe. Au bout de 6 à 8 heures d’impression par jour pendant environ deux semaines, la maison a vu le jour.

La maison imprimée serait trois fois plus solide qu’un bâtiment traditionnel. « La résistance à la compression du matériau est trois fois supérieure à celle des briques conventionnelles », a expliqué Marijke Aerts, chef de projet chez KampC. En fait, la structure est en béton composé de fibre.

Grâce à la technique d’impression mise en œuvre, le coffrage était redondant. Cela a permis d’économiser environ 60 % sur le matériel, le temps et le budget. D’ailleurs, conscients de l’importance de la préservation du paysage ainsi que la réduction de la consommation énergétique, les promoteurs du projet ont limité les équipements au strict minimum lors de la construction.

Une maison imprimée unique en son genre

« Ce qui rend cette maison si unique, c’est que nous l’avons imprimée avec une imprimante 3D fixe », a expliqué Emiel Ascione, responsable de projet chez KampC. « D’autres maisons qui ont été imprimées dans le monde n’ont qu’un étage. Dans de nombreux cas, les composants ont été imprimés en usine et assemblés sur place. Cependant, nous avons imprimé toute la structure du bâtiment en une seule pièce sur place », a-t-il ajouté.

En construisant cette habitation pas comme les autres, KampC veut avant tout mettre en valeur le potentiel de l’impression 3D. D’après Piet Wielemans, architecte auprès du centre provincial de Westerlo pour la durabilité et l’innovation dans la construction, la maison a été créée pour prouver la capacité de la technologie : « en Flandre, on ne connaît pas le système, aucune personne n’est intéressée ».