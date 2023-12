Uni Wheel : Hyundai dévoile un système d’entraînement « révolutionnaire » qui augmente l’autonomie des véhicules

Le groupe motopropulseur transmet la puissance du moteur aux roues des véhicules thermiques. Dans les voitures à essence typiques, ce système d’entraînement conventionnel est particulièrement complexe, avec plusieurs composants (moteur, transmission, arbre de transmission, différentiel et essieux). Ces derniers jouent chacun un rôle important pour garantir l’efficacité du véhicule. Depuis quelques années, avec l’essor des véhicules électriques et hybrides, le système de traction connaît des évolutions remarquables. Les constructeurs et équipementiers automobiles cherchent continuellement des moyens afin d’améliorer la conception, l’efficacité et la puissance de cette technologie.

Actuellement, il existe quelques options de système d’entraînement électrique qui se distinguent par leur forme structurelle (mécanique, électromécanique, mécatronique, moteur de roue…). Dans leur nouveau projet, Hyundai Motor et Kia ont notamment développé une technologie de traction universelle « Uni Wheel », intégrée directement dans les roues. Celle-ci serait aussi efficace, puissante et durable que les autres types de système de traction. Mais son avantage réside surtout dans sa conception innovante qui permettrait d’économiser de l’espace à l’intérieur de futurs modèles de VE. Découvrez cette innovation dans cet article.

La conception de ce nouveau système d’entraînement des roues

Ce système « Uni Wheel » dispose d’une configuration d’engrenage planétaire spéciale comprenant un engrenage solaire en son centre et quatre pignons de chaque côté. Cet arrangement est entouré d’une couronne et relié à chaque roue pour entraîner le véhicule. Les pignons sont reliés l’un à l’autre, créant deux tringleries. Ce mécanisme multibras forme plusieurs articulations de suspension permettant un mouvement multi-axes. Selon ses concepteurs, ce système d’entraînement universel Uni Wheel est capable de transmettre la puissance avec une efficacité stable, quel que soit le mouvement de la roue. Cela garantit un excellent confort de conduite et une meilleure durabilité.

Cette nouvelle technologie de traction peut être combinée à une suspension pneumatique électronique afin de réguler la puissance transmise selon la situation de conduite. Celle-ci peut être réduite en cas de conduite à grande vitesse ou augmentée en cas de conduite sur des routes accidentées. En revanche, le réducteur est déplacé vers le moyeu de roue, ce qui améliore le rapport de réduction du système d’entraînement. Ce changement permet de fournir un couple élevé et d’obtenir un moteur électrique compact. D’ailleurs, grâce à un contrôle indépendant de chaque unité d’entraînement électrique, ce système optimise la vectorisation du couple, améliorant ainsi la capacité dynamique et la stabilité de conduite.

Les principaux atouts de cette nouvelle technologie de traction

La conception du système d'entraînement Uni Wheel fera gagner de l'espace dans les futurs modèles de VE. En effet, plusieurs composants seront déplacés vers le moyeu de roue et la taille du moteur électrique sera plus réduite (sans changer les performances). Ces améliorations libèrent un espace dans la carrosserie, qui pourrait être employé pour agrandir le coffre ou l'espace pour les passagers. Ces gains d'espace seront aussi une occasion de créer de nouveaux design et aménagements intérieurs adaptés au concept de conduite entièrement autonome. Il sera, d'ailleurs, envisageable de les utiliser pour améliorer la capacité de la batterie et l'autonomie du véhicule. Néanmoins, l'emballage de la batterie doit être optimisé pour limiter la perte d'espace pour les passagers. Cet atout est crucial pour les futurs modèles PBV (Purpose Built Vehicles) avec un grand espace intérieur et un plancher plat.