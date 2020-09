XCLEA H30 Plus : un ingénieux robot aspirateur autonome qui se vide tout seul

Membre de la chaîne écologique des appareils ménagers de Honor, XCLEA revient sur le devant de la scène avec un robot aspirateur qui risque de faire rougir la concurrence. En effet, bien qu’il existe déjà sur le marché des gadgets de ce genre, à l’instar de ceux commercialisés par iRobot, force est de constater que leurs prix sont assez élevés. Avec son H30 Plus, le constructeur chinois veut changer la donne en proposant un robot aspirateur abordable, qui plus est, doté d’une fonction serpillière.

Un aspirateur autonome

Le XCLEA H30 Plus a été conçu pour fonctionner de façon entièrement automatique. Mettant l’accent sur le confort ainsi que l’hygiène, le robot aspirateur propose un système de collecte de poussière et d’ordures capable d’éliminer les bactéries. La capacité d’aspiration est programmable et peut aller jusqu’à 2700 Pa. À noter que ledit système est également désodorisant. Comme si cela ne suffisait pas, XCLEA a prévu un fonctionnement qui permet de vider automatiquement le bac à poussière.

La station de base comporte un grand sac à poussière de 3 litres qui permet d’accumuler les déchets recueillis par l’engin. Ce volume est équivalent à 30 bacs à poussière. De quoi permettre de nettoyer une surface de 2 000 m2. Pour la fonction serpillière, un réservoir d’eau d’une capacité de 250 ml est prévu, permettant au H30 Plus de nettoyer une superficie allant jusqu’à 250 m². Trois niveaux de contrôle du débit sont d’ailleurs au programme pour un nettoyage optimal.

Crédit photo : XCLEA

Une campagne de financement participatif à succès

XLCEA affirme que la capacité et la qualité de nettoyage offertes par son nouveau robot aspirateur sont comparables à celles d’un être humain. Pour y parvenir, l’engin arbore les technologies de navigation LDS 4.0 LIDAR et de cartographie Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). Celles-ci sont notamment utiles pour définir le trajet.

Le H30 Plus est en outre capable d’éviter les obstacles qu’il rencontre au cours de son déplacement grâce à la présence de divers capteurs. L’engin comporte entre autres un capteur de proximité, un accéléromètre et une boussole électronique. Le tout est alimenté par une batterie de 5200 mAh qui offre 250 minutes d’autonomie.

Crédit photo : XCLEA

Pour en savoir plus sur le XCLEA H30 Plus, vous pouvez vous rendre sur Indiegogo où le produit est également disponible en précommande pour la « modique » somme de 479 dollars. À titre de comparaison, l’iRobot Roomba S9+ coûte à peu près 1500 €. Au moment de la rédaction de cet article, la firme a déjà atteint 35 230 % de son objectif de financement. Un véritable exploit !