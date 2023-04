Du Portugal au Vietnam, le plus long voyage en train au monde fait 18 755 km et vous fait traverser 13 pays

« J’crois qu’les histoires d’amour, c’est comme les voyages en train. Et quand j’vois tous ces voyageurs, parfois, j’aimerais en être un », affirme Grand Corps Malade dans son superbe Slam, Les voyages en train. Si vous envisagez une très longue histoire d’amour, qui ne se terminera pas comme dans le slam, c’est un trajet de 21 jours que vous pourrez effectuer. Un utilisateur du forum Reddit, Seat61, s’est amusé à chercher le plus long voyage réalisable en train. Portugal, Espagne, France, Russie, Chine, Singapour, ce sont six des treize pays que vous traverserez en montant dans ce train. Un trajet de 21 jours et de 18 755 km, qui vous demandera de posséder sept visas différents. Précisions qu’à l’heure actuelle, ce trajet pourrait ne pas être réalisable en raison du conflit Russo-ukrainien, la ville de Moscou étant sur le trajet de cet incroyable voyage. Embarquement immédiat !

Quel est cet interminable trajet en train ?

Avant de vous installer à bord du premier train, il faudra vous rendre dans la ville de Lagos au Portugal et disposer d’au moins 21 jours de congés ! Dans ces trois semaines de voyage sont également comprises quelques nuits de transferts, ainsi que le temps pour régler les problèmes de visas. Au départ, vous montez dans le train à Lagos, pour vous diriger vers Lisbonne. De la capitale portugaise, vous vous dirigerez vers la France et la ville du Pays-Basque, Hendaye. Ce train vous emmènera vers Paris et, depuis la gare de l’Est, vous embarquez pour Berlin, puis Moscou, la Chine, le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. Dans ce dernier pays, vous prendrez un dernier train à Kuala Lumpur, pour vous diriger vers la dernière étape : Johor Baru, puis la ville de Singapour. Un voyage de rêve, qui vous laissera le temps d’admirer les différents paysages traversés.

Tous les détails de ce trajet exceptionnel

Voici en détail, étape par étape, les pays traversés et les distances de chaque étape de ce voyage de près de 19 000 km :

Lagos – Lisbonne (Portugal) / 185 km

Lisbonne – Hendaye (France) / 803 km

Hendaye – Paris (France) / 689 km

Paris – Moscou (Russie) / 3 215 km

Moscou – Pékin (Chine) / 7 620 km

Pékin – Kunming (Chine) / 2 760 km

Kunming – Vientiane (Laos) / 1 035 km

Vientiane – Bangkok (Thaïlande) / 649 km

Bangkok – Padang Besar (Malaisie) / 789 km

Padang – Besar – Penang (Malaisie) / 142 km

Penang – Kuala Lumpur (Malaisie) / 330 km

Kuala Lumpur – Singapour / 350 km

Quel est l’impact environnemental de ce voyage extraordinaire ?

Un voyage entre Lisbonne et Singapour, en avion, vous ferait gagner du temps évidemment, puisqu’il faut environ 20 h pour relier les deux aéroports. Mais ce voyage en avion coûterait approximativement à la planète 1,67 t de CO₂, contre 0.08 tonne avec ce voyage en train. Le transport ferroviaire est l’un des moyens les moins polluants actuellement dans le monde. Pourtant, il n’est que très peu utilisé en comparaison avec les avions, bien plus rapides évidemment.

Quel budget prévoir pour un tel voyage ?

Seat61, l’utilisateur qui a imaginé ce voyage, estime son coût à 1 250 € environ, pour la partie « billets », et ce, uniquement pour un aller simple. Cette somme ne comprend pas les dépenses alimentaires pour trois semaines, les frais d’hôtel, ni les frais qui peuvent être imputés à l’obtention de visas. C’est assurément beaucoup plus cher qu’un vol aller-retour Lisbonne-Singapour, mais c’est peut-être un voyage unique que l’on s’offre une fois dans sa vie. En France, la plus longue ligne directe reliant Le Croisic (44) à Bâle (Suisse) verra le jour en 2025. Elle traversera la France d’ouest en est en 11 h 13, sans passer par Paris.