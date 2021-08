Voyage : connaissez vous le géocaching ? Ce nouveau mode de découverte ludique et gratuit

Une balade en forêt c’est sympa le weekend en famille, mais si celle-ci s’agrémente d’une quête, cela peut sembler tout de suite plus intéressant. Désormais ne dites plus à vos enfants que vous allez vous baladez en forêt mais que vous partez à la chasse au trésor. Vous nous direz si leur enthousiasme est le même !

Depuis quelques années, un nouveau style de loisirs existe : le Géocaching. C’est une sorte d’immense chasse au trésor à travers le monde, qui permet de découvrir une histoire, une tranche de vie… Et de se balader dans un but précis : celui de retrouver un objet caché. Présentation.

C’est quoi exactement le Géocaching ?

Ce nouveau loisir existe depuis les années 2000, pour la simple et bonne raison qu’il se pratique avec un GPS, et que ce dernier n’existait pas avant cette date. Concrètement, une personne cache une boîte étanche avec un objet à l’intérieur puis publie les coordonnées sur le site internet dédié : geocaching.com.

A vous ensuite de devenir le Géotrouvetout de l’objet: en consultant le site, vous aurez les coordonnées GPS et n’aurez plus qu’à partir en chasse. Selon le site, il y aurait actuellement 2 747 964 objets cachés et environ 6 millions de géocacheurs ! Activité totalement gratuite, il suffit de s’inscrire sur le site Géocaching ou sur l’application Android / iOs, et de commencer à chasser, en respectant tout de même certaines règles.

Les bonnes pratiques du Géocaching

Préservez la surprise pour les prochains: le but n’est pas de récupérer l’objet mais de le découvrir. Et il ne faut publier aucune photo sans la permission du propriétaire.

Ne détruisez pas l’environnement pour trouver une cache: pas d’arrachage d’herbe ou de débroussaillage.

Normalement, les caches sont sur l’espace public, mais si vous découvrez une boîte dans une propriété privée, n’y touchez pas et prévenez le site géocaching.com.

Dans certaines caches, vous trouverez des « objets voyageurs » accompagnés des directives pour le faire voyager: vous devrez alors le cacher à votre tour. Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un cacheur, laissez-le en place pour le prochain, qui lui, le fera voyager.

Quelques bonnes raisons de pratiquer le géocaching

Avant toute chose, cette activité ludique va vous permettre de découvrir des endroits que vous ne soupçonniez pas, et parfois à seulement quelques kilomètres de chez vous. Vous allez également faire du sport sans même vous en rendre compte, tant la quête du graal vous fera oublier l’effort.

Le Géocaching se pratique en famille et chaque seconde de la balade est un défi. Imaginez la fierté d’un enfant qui découvrira le trésor avant ses parents; vous pourrez également découvrir des artistes qui utilisent le géocaching pour leurs œuvres (peintures sur galets, petits bijoux) ou même des pièces historiques !

Dans la « Géocache » vous trouverez un objet et forcément un mot l’accompagnant. Le géocaching est un super moyen de découvrir de nouveaux endroits, et parfois même de faire de jolies rencontres virtuelles qui peuvent se transformer en amitié. Alors, tentés par l’expérience ?