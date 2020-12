Envie d’une pizza originale ? Foncez à Nice, le patron en propose une au cannabis (légale évidemment !)

Si vous êtes niçois, vous aurez peut-être la chance de déguster THE pizza qui fait fureur cet hiver…. Steeve Bonnet, le patron de la pizzéria l’Authentique à Nice vient de lancer une recette surprenante… Bien entendu, comme tous les restaurateurs, ses portes sont closes, mais il a quand même vendu 200 pizzas en quelques jours et uniquement avec sa recette miracle…

L’ingrédient phare de sa recette éphémère : le cannabis ou plutôt le CBD, cannabidiol légal en France ! Devant le succès de sa pizza, le patron envisage de la maintenir à la carte… A croire que les français ont besoin d’originalité et … d’évasion !

Souvent les recettes inattendues rencontrent un joli succès… La glace au Ricard des nîmois remporte chaque année, un certain engouement ! Cette fois c’est près de la Promenade des Anglais qu’il faudra se trouver pour déguster la pizza au cannabis !

« L’humeur du pizzaiolo »

Depuis toujours, Steeve Bonnet propose chaque semaine des pizzas classiques mais également la pizza « L’humeur du pizzaiolo ». Ces pizzas éphémères ne restent pas à la carte mais apparaissent en fonction de l’imagination du chef…

« Chaque semaine depuis 4 ans je sors une pizza différente par semaine elle s’appelle L’Humeur du pizzaïolo (…) Et j’ai utilisé pas mal de plat traditionnel mais après 4 ans l’inspiration culinaire m’a fait basculé sur ce qui est à la mode en ce moment (…) Et la CBD je l’ai vu sur la story d’une copine qui faisait un concours du coup je me suis dit pourquoi pas « nous raconte Steeve Bonnet via messenger et sa page Facebook.

Et cette pizza au CBD, Steeve l’imaginait depuis 5 mois déjà… Le temps qu’il lui a fallu pour concocter une recette en toute légalité, on ne joue pas à l’apprenti cuisinier avec le CBD, il est très réglementé en France.

100% française 100% légale

Le CBD qu’il utilise est d’ailleurs produit en France et se marie avec de la crème fraîche, une fondue de poireau, un kaki de pomme et du chèvre… Un sucré salé Made In France qui doit faire frétiller les papilles ! Quant au CBD, il est utilisé ici comme épice en lieu et place de l’origan.

Et évidemment il reste dans la légalité des 0.2% de THC autorisés. Une pizza au CBD, quelle drôle d’idée mais quelle bonne idée… Peut-être faudrait-il qu’il dépose la recette car elle risque de faire des émules en France !

https://www.facebook.com/lauthentiquepizzeria/videos/2978847625676292