Et si les Simpson avaient (encore) prédit la Guerre en Ukraine ?

A moins de vivre dans un village perdu de Patagonie, ou en plein milieu du désert, il ne vous aura pas échappé que l’Ukraine vit depuis le 24 février dernier, l’invasion des troupes de Poutine. Les combats font rage, des civils meurent, une véritable guerre semble malheureusement s’engager. Et, à moins d’être totalement déconnecté ou hermétique aux réseaux sociaux, vous connaissez forcément le dessin animé Les Simpson, œuvre de Matt Groening sortie en 1989 qui compte 33 saisons et 717 épisodes. Une série culte qui intrigue aussi et fascine par ses prédications… Et apparemment, une fois encore, Groening avait vu juste ! Il avait bien prédit la guerre en Ukraine, envahie par la Russie, dans un épisode diffusée en France, le 9 janvier 1999. Explications.

Les prédictions des Simpson

Dans l’épisode 19 de la saison 9, intitulé un Homer à la Mer, Homer travaille dans une centrale nucléaire. Alors qu’il ne reste qu’un beignet, Homer tente de le faire grossir en l’insérant dans un réacteur. Loufoque oui, mais nous sommes dans les Simpson ! Congédié par le patron, Homer se retrouve à travailler sur un sous-marin nucléaire. Et bien entendu, tout ne se passe jamais comme prévu avec ce sympathique père de famille… Commandant du sous-marin, Homer ordonne le lancement d’un missile, qui explose dans les eaux russes ! Ce qui déclenche alors une crise diplomatique mondiale.

Le contexte historique de l’épisode en 1999

En 1999, nous sommes seulement 10 ans après la chute du Mur de Berlin, et seulement 8 ans après la chute de l’URSS (25 décembre 1991). Dans l’épisode, on aperçoit un drapeau communiste sur la Place Rouge de Moscou, Lénine qui revient d’entre les morts et le mur de Berlin qui se reconstruit. Mais l’épisode va plus loin encore: dans ce qui semble être un Conseil de Sécurité de l’ONU, on voit le président Russe, qui est déjà Poutine à cette époque, transformer le « Russie » devant lui en « Union Soviétique ».

L’invasion de l’Ukraine n’est pas mentionnée dans les Simpson, mais la reconstitution de l’ex-URSS apparaît, et cela passe inexorablement par la chute de l’Ukraine, qui était par le passé un pays de l’Union Soviétique. Interrogé, le scénariste de l’épisode Al Jean explique que cette invasion russe n’était vraiment pas difficile à prédire. Il explique que cela ne relève pas de la prédiction, mais juste d’une observation minutieuse des agissements du pouvoir russe depuis la chute de l’URSS ! Le compte officiel de la série vient de publier un soutien au peuple ukrainien, avec Marge, Homer, Bart, Lisa et Maggie arborant chacun un drapeau bleu et jaune.

Et ce n’est pas la première fois…

Les scénaristes des Simpson, qui finalement, sont de grands observateurs du monde géopolitique et des relations diplomatiques, avaient prédit de nombreux faits qui se sont avérés réels. L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis avait été « vue » par les Simpson, dès l’épisode 17 de la saison 11 diffusé en France le 24 Octobre 2000, Trump est inscrit sur la liste des présidents des Etats-Unis. Ils ont également prédit le rachat de la 20th Century Fox par Disney, les résultats de certains Super Bowl ou encore qu’en 2016, un professeur du MIT, Bengt Holmström remporterait le prix Nobel de l’Economie; en 2010, les Simpson le savaient déjà. L’épidémie d’Ebola avait été prédite par les Simpson dans l’épisode 3 de la saison 9, soit 17 ans avant qu’elle ne se produise vraiment dans la réalité ! Nos politiques devraient peut-être engager des experts Simpson dans les plus hautes sphères géopolitiques, cela pourrait peut-être éviter quelques catastrophes ?