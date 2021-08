Ces 8 films ont prédit le réchauffement climatique et ses terribles conséquences sur notre planète

Le dérèglement climatique devient de plus en plus problématique pour notre société. En effet, le réchauffement du climat s’intensifie de plus en plus chaque jour. Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) appel à agir. En effet, dans un de leurs récents rapports, l’organisme soulève le problème climatique.

Le GIEC a récemment constaté que le Gulf Stream s’effondre plus vite que prévu. Ce qui alarme bon nombre d’experts du climat ! Mais le GIEC ne sont pas les seuls à nous avoir avertis du danger. Plusieurs réalisateurs ont prédit les catastrophes dues au réchauffement climatique à travers leurs films. Découvrons ensemble 8 films qui avaient prédit l’avenir !

Mad Max : Fury Road

Sorti en salles en 2015 et réalisé par George Miller, Mad Max : Fury Road est un film d’anticipation dans lequel la Terre se retrouve victime d’une pénurie d’eau. Dans ce film au futur post-apocalyptique, la pénurie d’eau donne lieu à une violente guerre de gangs. Avec un décor aux terres désertiques, le film de George Miller fait en réalité le triste constat de ce qui se passe déjà en Afrique. Plusieurs populations d’Afrique se battent depuis un certain temps afin de pouvoir avoir accès à de l’eau potable. Aïssa Maïga en a fait le triste constat dans son documentaire Marcher sur l’eau qui sortira en salles le 10 novembre 2021.

Juge Dredd

Dans ce thriller futuriste interprété par Sylvester Stallone toutes les conséquences du réchauffement climatique sont présentes. En effet, ce film se déroule sur la planète Terre en 2139 où sécheresse, désertification massive et écosystème dévasté sont mis en scène. Scénario pas si improbable que ça puisqu’il rejoint le constat du GIEC selon lequel le réchauffement climatique augmenterait de 1,5 degré d’ici 2030.

Le Jour d’après

Sorti en salles en 2004, ce film catastrophe est l’un des plus prémonitoires. En effet, dans ce film, le réalisateur Roland Emmerich, met en avant les conséquences de l’effondrement du Gulf Stream. Les conséquences seraient des tempêtes, des inondations, la transformation de l’eau en banquise… Etonnant puisque le dernier rapport de la GIEC annonce aujourd’hui que le Gulf Stream pourrait bel et bien s’effondrer plus tôt que prévu !

Hell

Ce film également réalisé par Roland Emmerich, montre la surface de la Terre brûlée par les rayons du soleil. Les terres sont totalement asséchées et l’eau et la nourriture se fait de plus en plus rare. La population se divise alors en deux groupes : les prédateurs contre les proies. Pour ce réalisateur allemand débordant d’imagination lorsqu’il s’agit des conséquences du dérèglement du climat, c’est ce qu’il pourrait arriver en cas de réchauffement climatique brutal. Le réalisateur de Hell a également scénarisé le film Le Jour d’après, plutôt terrifiant non ?

Soleil Vert

Le film culte de Richard Fleischer sorti en salles en 1974 décrit une planète totalement épuisée de ses ressources. En effet, dans ce film visionnaire, les Hommes ont épuisé les ressources naturelles de la planète Terre qui cause le réchauffement climatique. Les conséquences sont notamment une disparition complète de la faune et de la flore créant un sentiment d’insécurité dans cette société. Ce film futuriste se déroule en 2022. De quoi nous donner des frissons !

Water World

Réalisé par Kevin Costner, ce film de science-fiction est particulièrement angoissant. Dans le scénario, la Terre se retrouve recouverte par les océans à la suite d’une catastrophe écologique. Les rares survivants sont alors contraints de vivre sur des îles artificielles. L’action du film se situe dans un futur lointain. Mais en réalité pas si lointain que ça puisque le GIEC prédit que le niveau de la mer aura gagné jusqu’à 1 mètre d’ici 2100.

Interstellar

Film culte réalisé par Christopher Nolan, Interstellar nous décrit la Terre comme asséchée et balayée par des tempêtes de sable la rendant inhabitable pour les humains. Le personnage principal Matthew McConaugher part alors dans l’espace avec l’espoir de trouver un endroit pour reloger la population de la planète Terre. De nos jours, bon nombre de scientifiques émient déjà l’hypothèse de changer d’habitat si nous ne prenons pas soin de notre belle planète Terre…

Blade Runner

Le film science-fiction de Ridley Scott, quant à lui, décrit une planète Terre où, à la suite d’une catastrophe écologique, les animaux ont quasiment tous disparus. Dans ce film, les animaux sont alors remplacés par des créatures artificielles. Effrayant portrait puisque bon nombre d’espèces sont aujourd’hui menacées par le réchauffement climatique comme les ours polaires, les manchots, les phoques…

Ces 8 films nous ont tous avertis des différentes catastrophes écologiques qui pourrait arriver. Si nous voulons éviter cela, nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard !