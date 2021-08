Cette agence gouvernementale veut « voir l’avenir » en utilisant une IA prédictive

La collecte et le traitement des informations sont essentiels à la gouvernance; ces processus permettent de mettre en place des stratégies pour un développement efficace des projets. L’information donne également la possibilité de faire des spéculations ou des prévisions.

Il devient alors possible d’anticiper les événements et de prendre les dispositions appropriées. Les prévisions et les spéculations sont basées sur une multitude de variables, laissant beaucoup de place au hasard. À noter que le renseignement est primordial en matière de sécurité: les gouvernements ne peuvent pas vraiment se permettre de s’en remettre à la chance.

Un système d’information novateur

Le département américain de la défense (DoD) est ainsi en train de développer un système d’information révolutionnaire. Glen D. VanHerck est à la tête du Commandement Nord des États-Unis et du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD). Le général a donné quelques détails sur le projet lors d’une conférence de presse le 28 juillet dernier.

Le ministère américain de la défense a entamé une série de tests appelée Global Information Dominance Experiments (GIDE). Un intitulé que l’on peut traduire par « expérience de domination mondiale de l’information ». Le projet consiste en une combinaison de plusieurs technologies de renseignement: des rapports de renseignement, des images satellites, des radars et des capteurs de terrain, pour ne citer que ces exemples, sont utilisés pour constituer une énorme base de données.

Le Pentagone veut un système capable de voir l’avenir

Le cloud computing joue aussi un rôle essentiel dans le projet GIDE, entre autres pour le traitement des données collectées dans le monde entier. L’intelligence artificielle complète la configuration pour remplacer les analystes militaires.

L’apprentissage automatique donne la possibilité d’identifier et de calculer des données qui semblent insignifiantes à l’œil humain. Le système d’information en cours de développement serait alors capable de faire des projections très précises sur les événements à venir. Cela reviendrait à voir dans le futur.

L’objectif du Pentagone est d’anticiper le plus possible les mouvements des autres nations; cela permettra d’adopter les précautions ou les stratégies appropriées. Les Américains veulent avant tout un moyen d’avoir une longueur d’avance sur leurs adversaires, afin d’éviter les conflits armés.

Quand le renseignement prend une nouvelle dimension

« La capacité de voir plusieurs jours à l’avance crée un espace de décision. Un espace de décision qui me permet, en tant que commandant opérationnel, de positionner potentiellement des forces pour créer des options de dissuasion pour le secrétaire d’État ou même le président », a expliqué le général de l’US Air Force.

Le projet GIDE semble tout droit sorti d’un livre de science-fiction. Il rappelle la nouvelle de Philip K. Dick, Minority Report, publiée en 1956. Rappelons que celle-ci imagine une force de police capable de voir l’avenir pour empêcher les crimes de se produire.