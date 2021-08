IKEA : des bougies senteur “boulette de viande” dans les rayons du géant de l’ameublement suédois ?

Il n’y a pas que les meubles qui font fureur chez Ikea: l’enseigne suédoise est aussi célèbre pour ses délicieuses boulettes de viande ! D’ailleurs, vous êtes de ceux qui ne ratent jamais l’occasion de faire un tour à la cafétéria lorsque vous passez chez Ikea afin de déguster ses fameuses boulettes? Eh bien, figurez-vous que tout cet engouement a donné des idées au géant de l’ameublement : celle de créer des bougies parfum “boulettes de viande”. De quoi ravir les amateurs de senteurs gourmandes !

Des bougies offertes en cadeau

Il y a dix ans, Ikea avait lancé un programme de fidélité baptisé « Ikea Family ». Cette année, l’enseigne a décidé de récompenser et gâter encore plus ses clients fidèles avec des cadeaux ludiques et inédits : « Nous avons donné vie aux plus petites idées et aux plus grands rêves, ensemble. Célébrez une décennie inoubliable avec un tirage au sort, des cadeaux et des offres spéciales à l’occasion du dixième anniversaire d’Ikea Family », a indiqué l’enseigne dans un communiqué de presse.

Et parmi les présents, nous avons bien évidemment les fameuses bougies aux senteurs boulettes de viande. La célèbre enseigne d’ameublement a annoncé qu’elle allait offrir une bougie parfumée aux clients qui disposent d’une carte « Ikea Family ». Les petits chanceux seront tirés au sort, ils seront un peu plus de 1900 à remporter une bougie qui sent bon la boulette. Les clients ont jusqu’au 22 août pour s’inscrire au tirage au sort. Par la même occasion, Ikea espère ainsi attirer plein de nouveaux adhérents à leur programme de fidélité, qui offre quand même de nombreux avantages.

On vous parle de ces fameuses boulettes

Baptisées « HUVUDROLL », les boulettes de viande d’Ikea sont de succulentes boulettes suédoises à base de porc et de bœuf que l’enseigne propose en barquettes fraîches ou encore en surgelés dans ses magasins depuis 1985. Elles ont rencontré un véritable succès auprès de nombreux clients et consommateurs.

Les fameuses boulettes peuvent d’ailleurs se vanter d’être l’un des produits les plus vendus chez Ikea. Pour preuve, la célèbre enseigne a dévoilé que chaque année, ce sont plus d’un milliard de boulettes HUVUDROLL qui sont vendues dans le monde. Les affaires sont devenues encore plus prolifiques avec la commercialisation en prime de boulettes végétariennes depuis 2019. Avec ou sans viande, les HUVUDROLL sont toujours un véritable régal !

Et pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’en goûter, rendez-vous au magasin Ikea le plus proche. Ou alors, vous pouvez aussi préparer vos boulettes suédoises vous-même: a u début de la pandémie mondiale, l’enseigne avait en effet dévoilé la recette de ses célèbres boulettes.

« Rester à la maison peut être difficile, alors nous voulons aider à rendre la vie de chacun un peu plus facile et plus agréable. Bon appétit ou smaklig måltid, comme on dit en Suède ! ».