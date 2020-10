Japon : une attraction gigantesque à l’effigie de Godzilla vient d’ouvrir aux visiteurs !

Vous aimez le grand spectacle, les frissons et les attractions gigantesques ? Si vous êtes fans du monstrueux Godzilla, il va falloir vous envoler vers le Japon ! En effet, le parc d’attraction Nijigen no Mori situé sur l’île d’Awaji dans la ville de Hyōgo vient d’inaugurer une attraction gigantesque à l’effigie de Godzilla.

C’est actuellement la plus grande attraction connue de cette créature ! Elle aurait dû ouvrir pour l’été 2020 mais à cause de la pandémie, l’inauguration s’est déroulée en ce mois d’Octobre. Sensations fortes garanties et immersion totale dans l’univers du célèbre monstre !

Concrètement cette attraction mesurerait 23 mètres de haut, 25 de long et 23 de large mais environ 100 mètres se cacheraient sous terre ! Pour y accéder, un seul moyen : la tyrolienne qui vous transporte directement dans la gueule de Kaiju ! Le billet pour l’attraction coûterait 30€ et elle est accessible pour les plus de 12 ans uniquement.

Godzilla c’est quoi ?

Godzilla est un monstre (Kaijū) du cinéma japonais, mais il est aussi une figure emblématique de la culture populaire. Au départ créé par Tomoyuki Tanaka (producteur), Ishirō Honda (réalisateur) et le studio Tōhō,il révolutionna le genre « cinéma des monstres ».

Depuis sa création en 1954, une trentaine de films ont déjà été réalisés. Et le Godzilla se décline en comics, mangas, figurines etc. En fonction des réalisateurs le Godzilla peut être une menace pour l’humanité ou un allié contre les autres créatures monstrueuses.

Japonya'da yapım aşamasında olan gerçek boyutlardaki Godzilla'nın ilk fotoğrafları. Nijigen no Mori tema parkında inşa edilen Godzilla tamamlanınca, parktaki ziyaretçilere çeşitli görevler ve eğlenceli oyunlar sunulacakmış. Fotoğraflar: @horohoro_no_mi pic.twitter.com/uwcf3flEtn — Geek Dergi (@Geek_Dergi) September 23, 2020

Un nouvel opus pour 2021

En attendant la sortie du nouveau film, Godzilla Vs Kong prévu le 10 mai 2021 en France, vous pouvez voir ou revoir les 34 films déjà sortis ! Certains d’entre eux sont disponibles gratuitement sur Amazon Prime Video si vous êtes membres Amazon Prime. Puisque sortir pour Halloween est déconseillé, ce peut-être une idée pour passer une soirée sympa en famille 😊