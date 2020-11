La chenille « Papilio Troilus » ressemble à un bonbon Pokémon !

Si vous allez en Amérique du Nord, dans le Sud-Est du Canada ou l’Est des Etats-Unis jusqu’en Floride, en Oklahoma, au centre du Texas ou à l’Ouest de l’extrême sud de l’Ontario, vous pourrez tomber sur une toute petite chenille et la confondre avec le Pokémon chenipan !

Quelle est cette étrange créature ?

Cette petite chenille, plutôt mignonne par rapport aux autres, s’appelle Papilio Troilus. Il s’agit d’une espèce d’insectes lépidoptères qui a été découverte par le naturaliste Carl von Linné en 1758. Elle possède un autre nom en anglais qui est Spicebush Swallowtail !

D’après les explications de Vincent Debat, maître de conférences au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, cette espèce de chenille n’arbore pas toujours cette apparence qui la fait ressembler à un Pokémon car elles aiment souvent se camoufler en se fondant dans le décor ou en se faisant passer pour des fientes d’oiseaux pour leurrer leurs prédateurs. Les Papilio Troilus n’arborent ainsi leurs couleurs orange ou verte claire qu’au dernier stade qui précède leur transformation en chrysalides et en papillons.

Une chenille particulière qui se mue en un élégant papillon

Selon l’expert, la chenille prendrait sa couleur orange lorsqu’elle est posée sur des supports secs et la couleur verte lorsqu’elle est posée au dos d’une feuille. A noter que la chenille du Papilio Troilus montre de faux yeux sur son dos, également appelé ocelle, pour imiter un serpent, une grenouille ou un lézard et effrayer ainsi ses prédateurs. Toutefois, les vrais yeux de la chenille se trouvent dissimulés en dessous de sa peau.

Photo Jay Ondreicka / Shutterstock

A noter que lorsque ces chenilles se sentent menacées, une structure ressemblant à des cornes orangées sort de l’arrière de leur tête, ce qui fait penser à une langue de serpent et accentue la ressemblance de la petite créature avec le personnage de jeux vidéo.

Lorsque la chenille du Papilio Troilus se mue en papillon, elle n’a plus rien à voir avec son ancienne apparence et devient un grand papillon, faisant entre 70 et 100 mm et arbore une couleur noire prédominante avec des points blanc ivoire.

Photo d’illustration Jay Ondreicka / Shutterstock