Pourquoi ce mini bac à glaçons fait-il fureur sur les réseaux sociaux ?

Avez-vous entendu parler de TikTok ? Ce réseau social couru par les adolescents qui laissent parfois dubitatifs les adultes ! Il y a des objets qui semblent complètement anodins et pourtant leur présence devient virale sur les réseaux sociaux !

C’est le cas des mini bacs à glaçons qui, en ce moment font fureur sur TikTok ! En analysant un peu le sujet, ces petits bacs en silicone présentent bien des avantages… Ou comment un objet inconnu pourrait devenir indispensables dans nos congélateurs ? Pratiques, économiques, ils sont devenus en quelques semaines la coqueluche des étudiants. Mais pourquoi donc ?

Sur TikTok beaucoup de jeunes étudiants au budget limité mais qui ne rechigne pas à partager un mojito* avec leurs amis ! Et qui dit mojito ou cocktail dit glace pilée ! Or les machines à glace pilée sont onéreuses pour les petits budgets et encombrantes pour les petits appartements.

Souvent le seul moyen de piler de la glace est d’enfermer de gros glaçons dans un torchon et de frapper le torchon au sol ou avec un marteau… Pas très hygiénique et plutôt déconseillé mais souvent ils font avec les moyens du bord.

Un accessoire que tout le monde veut !

Ces mini bacs à glaçons qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux ne demandent que peu de place, un peu d’eau et un congélateur… Ils s’empilent les uns sur les autres et offrent de touts petits glaçons en quelques heures… Pour moins de 10€ ces mini bacs à glaçons s’arrachent sur les sites de vente en ligne…

Ils sont parfaits pour rafraîchir un verre, faire un smoothie ou un sundae en quelques secondes ou même pour soulager un muscle endolori en les mettant dans un tissu… Bien plus maniables que les gros glaçons qui ne s’adaptent pas à la morphologie ! Parfois il y a des objets que l’on peut trouver inutile mais il suffit de quelques partages sur les réseaux sociaux pour en faire l’un des succès commercial de l’année !

*L’abus d’alcool est mauvais pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.