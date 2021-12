Peut-être que vos prochaines vacances en Europe vous emmèneront au pays de Dracula, en Roumanie. Si tel était le cas, il ne faudrait pas oublier d’inscrire à votre carnet de bord la ville de Sibiu considérée comme l’une des plus belles du pays. Sibiu est une ville médiévale située au cœur du pays, où l’on peut découvrir des maisons datant de 1380, des ruelles étroites, des escaliers et de nombreux édifices séculaires.

Si l’on s’y attarde un peu, on découvre des maisons aux toits un peu particuliers. Dans cette ville, les toits « ont des yeux », moulés dans l’ardoise. Ces yeux avaient par le passé une utilité bien spécifique. Aujourd’hui, ils sont devenus un symbole de la contestation sociale en Roumanie. Explications.

Pourquoi ces yeux sur les toits ?

Lorsque l’on regarde les toits de certaines anciennes maisons de la ville, on aperçoit des formes qui ressemblent à des yeux. Baptisés les « Yeux de Sibiu », ces étranges fenêtre étroites fendues dans les tuiles avaient une vocation particulière. En fait, elles servaient à protéger la nourriture de la lumière du soleil. Chaque fenêtre donne sur un grenier dans lequel les roumains gardaient la viande, les céréales ou le fromage, protégés de la lumière. Elles permettaient aussi de garder une ventilation correcte pour la conservation des denrées alimentaires.

Un élément architectural qui devient contestataire

La Roumanie est un petit état de l’est de l’Europe, gouverné pendant 22 ans par Nicolae Ceaușescu, dirigeant communiste que l’on pourrait aujourd’hui qualifier de dictateur… Il sera exécuté, avec son épouse, à la suite d’un procès expéditif le 25 décembre 1989. De ce passé tyrannique, la Roumanie conserve malheureusement une forte corruption au sommet de l’Etat.

Depuis 2017, des centaines de milliers de roumains protestent contre cette corruption qui gangrène le pays. Ce muvement fait suite à la mise en place d’un nouveau gouvernement qui a décidé de décriminaliser la corruption justement… Mais également de mettre en place des lois qui donnent la quasi-impunité aux dirigeants du pays.

Avec le slogan « Vă vedem », qui signifie « On vous voit », les manifestants dessinent sur leurs banderoles ces yeux de Sibiu. Depuis l’adoption par un groupe de manifestants de ces yeux de Sibiu, ils ont fait le tour du monde, et il est possible de les retrouver dans certains mouvements sociaux du monde entier.

D’autres tuiles célèbres ?

A 1600 kilomètres au sud de la Roumanie se trouve la Turquie. Dans ce pays, les tuiles des toits ne sont pas inscrites dans un mouvement contestataire mais plutôt dans un mouvement écologique. Alors que nous avons tendance à trouver un moyen pour chasser les pigeons de nos villes, celle de Çorum préfère les protéger.

Au lieu d’installer des pics pour les faire fuir, ils préfèrent installer des tuiles-nids qui se fondent dans le paysage. Cette opération avait été organisée par la mairie de la ville pour sensibiliser les habitants à la protection de ces oiseaux mal-aimés !