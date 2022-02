Saint-Valentin : Le site LEGO dévoile une (très jolie) collection de fleurs et peluches pour tous les amoureux !

Si vous êtes amoureux en ce moment, vous êtes peut-être à la recherche d’un cadeau sympa pour la Saint-Valentin. Et même s’il n’y a pas besoin de jour précis pour offrir un présent à celle ou celui qu’on aime, la Saint-Valentin est quand même traditionnellement la fête des amoureux…

Chocolats, bijoux, voyages, gadgets en tous genre, c’est parfois difficile de trouver un cadeau sympa, puis on n’a pas toujours le budget. Et si, cette année vous innoviez en la matière ? Il faut cependant qu’une condition soit respectée : le ou la partenaire doit aimer les LEGO ! La firme danoise propose une dizaine d’objets mignons et craquants à des prix largement accessibles; voici notre sélection pour la Saint-Valentin. Certaines pièces sont vraiment adorables !

L’ours brun de la Saint-Valentin

L’ours tient un joli cœur rouge dans sa main et a des bras et des oreilles mobiles pour créer différentes expressions. Ce petit ours brun de la Saint-Valentin LEGO® (40462) est livré avec des bras et des oreilles mobiles ainsi qu’une couverture de pique-nique, avec des cœurs rouges et des fleurs colorées, et ne contient que 239 pièces. A offrir construit ou pas d’ailleurs ! Il mesure 11 cm de haut environ.

Pour acheter l’ours brun Saint-Valentin – 14,99€ sur le site LEGO France.

Les tourtereaux de la Saint-Valentin

Ce ne sont pas des colombes, mais de jolis perroquets colorés unis par un ballon en forme de cœur rouge ! Les Tourtereaux de la Saint-Valentin LEGO® (40522), un set attendrissant qui exprime de façon idéale votre amour pour votre Valentin(e). Le set de construction Tourtereaux de la Saint-Valentin LEGO® (40522) contient 298 pièces et mesure environ 11,5 cm de haut.

Acheter les tourtereaux de la Saint-Valentin – 12,99€ sur le site LEGO France.

Le projet artistique pour une création en duo

Cette boîte (21226) contient 4138 pièces et vous permet de recréer un chouette cadre photo qui pourra ensuite trôner dans votre salon; neuf petits cadres forment un pêle-mêle super sympa: licorne, cœur, arc-en-ciel et autres petits objets à réaliser ensemble, ce qui promet quelques heures de construction. Ce modèle utilise de toutes petites pièces de LEGO qui viennent former un tableau, un peu à la manière des loisirs créatifs « Diamants » que vous connaissez peut-être déjà.

Acheter le projet artistique Créer Ensemble – 119,99€ sur le site LEGO France.

L’oiseau de paradis

Envie d’offrir une plante verte à quelqu’un qui n’a pas vraiment la main verte ? Optez pour l’oiseau de paradis en LEGO: cette boîte (10289) qui contient 1173 pièces est une construction réservée aux plus de 18 ans. La reproduction est absolument parfaite et l’effet est génial… Et puis, cette plante là, vous n’oublierez jamais de l’arroser, un atout indéniable quand on n’a pas l’âme d’un horticulteur !

Acheter l’oiseau de paradis – 99,99€ sur le site LEGO France.

Les roses rouges

Evidemment, la rose rouge est LE symbole de l’amour dans le langage des fleurs. LEGO propose en quelque sorte des roses éternelles du plus bel effet… Cette petite boîte (40460) ne contient que 120 pièces et se monte en quelques minutes pour les spécialistes des briquettes ! Pour le prix, vous pouvez même en acheter plusieurs boites pour faire un bouquet, ou que vous garderez si vous avez envie qu’elles vous rapportent de l’argent dans quelques années.

Acheter le lot de deux roses rouges – 12,99€ sur le site LEGO France.

Le bouquet de fleurs

Nous avons gardé notre coup de cœur pour la fin, avec le bouquet de fleurs LEGO. Cette boîte (10280) est un petit bijou à offrir, et même à s’offrir ! Le réalisme des fleurs présentées est juste impressionnant. Le bouquet est composé de 756 pièces et de 15 tiges différentes. On retrouve des marguerites, des roses et des asters ainsi que du feuillage et de la verdure.

A l’évidence, les briques de cette boîte sont toutes fabriquées dans des matériaux durables. Libre à vous, ensuite, de composer le bouquet comme bon vous semblera… Cet objet est juste magnifique ! 49,99€ sur le site LEGO France. D’autres modèles comme le bonsaï, le pot à crayons ou encore les pandas du Nouvel An chinois sont disponibles sur la boutique officielle de la Saint-Valentin.

Je découvre la collection Saint Valin sur le site officiel LEGO