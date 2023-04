Comment financer une Tiny House ?

Votre choix est arrêté pour votre future habitation : ce sera dans une tiny house que vous passerez le premier jour du reste de votre vie ! Un retour à la nature, une vie minimaliste loin de la superficialité et une maison à construire pour un budget intéressant. La construction d’une tiny house coûte de 30 000 à 80 000 €, une somme dont nous ne disposons pas tous. Un crédit immobilier pour financer votre projet ? N’y pensez même pas, la tiny house n’est pas considérée comme une maison à part entière, puisqu’elle est censée être mobile et démontable. Pour financer votre tiny house, il va falloir être plus ingénieux et dénicher, par exemple, via le simulateur de credit FLOA, la meilleure option pour votre projet. On vous explique tout !

Le plus simple : le crédit à la consommation de type prêt personnel

À l’évidence, les taux d’intérêt d’un crédit à la consommation ne sont pas les mêmes que pour un prêt immobilier, mais, on vous l’a dit, c’est impossible pour une tiny house ! Pour contracter un crédit à la consommation, vous n’avez pas besoin de justifier la raison de votre demande. En revanche, quel que soit le prêt à la consommation choisi, vous devrez gérer vous-mêmes chaque dépense, et prendre garde à ne pas dépasser la somme prêtée. Des conditions parfois difficiles à tenir lorsque le chantier s’étale sur plusieurs années. Les principaux inconvénients d’un prêt personnel sont des durées de remboursements relativement courtes, et des taux d’intérêt plus élevés. Cela implique, par conséquent, des mensualités plus importantes à rembourser.

Le prêt désigné comme crédit travaux

Pour ce type de prêt, les taux d’intérêt sont souvent plus avantageux que sur un crédit à la consommation. Cependant, ils ne sont pas semblables aux taux classiques de prêts immobiliers. Pour obtenir ce genre de prêt, il faut donc présenter votre projet sous forme de travaux. Les travaux considérés peuvent être des travaux d’aménagement, de décoration, d’extension. Ils peuvent aussi concerner des biens d’équipement, ou encore des prestations réalisées par des professionnels. Pour constituer un dossier de prêt travaux, l’idéal étant de présenter des devis, ou une estimation précise du coût des futurs travaux de votre tiny house. Comme pour un prêt personnel, la somme vous sera versée en une seule fois, et vous devrez tenir sur la longueur du chantier, pour la gérer à l’euro près !

Et, le crédit écologie qu’est-ce que c’est ?

Certains établissements bancaires, ou prêteurs, proposent des crédits dits écologiques, ou prêt écologie. Des crédits assez récents avec un taux inférieur à ceux d’un prêt personnel, mais dont les travaux sont conditionnés à l’achat de matériaux précis. Vous pouvez, par exemple, opter pour un crédit écologie, pour installer des panneaux solaires, des systèmes de récupération et de filtration des eaux, etc. Une tiny house est considérée comme une habitation écologique en tous points, elle peut donc entrer dans le cadre de ce type de crédit. Cependant, il n’y a pas d’universalité, l’acceptation de votre dossier pour un crédit écologie, restera à la discrétion de votre banquier. À vous de présenter, un dossier solide, qui fera pencher la balance écologique de votre côté.

