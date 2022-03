Elle construit une maison sur deux étages (avec terrasse) en utilisant 3 containers maritimes

Une maison container est, comme son nom l’indique, une construction qui se base sur la jonction de plusieurs conteneurs maritimes. On peut les acheter neufs mais aussi recyclés; l’important est qu’ils soient dans un bon état général car il vont servir d’ossature et de fondations à l’ensemble de la structure. Brenda Kelly, fondatrice de l’entreprise IQ Container Homes, a choisi quant à elle de bâtir sa propre maison avec trois conteneurs de marchandises. Elle a également fait le choix de la surélever pour profiter d’une incroyable vue panoramique sur le lac Taupo situé en Nouvelle-Zélande.

Une imagination matérialisée

Depuis son balcon, on peut rapidement lire les expressions de fierté et de joie sur le visage de Brenda. Quoi de plus valorisant que d’avoir auto construit une maison qui répond à toutes ses envies et à ses attentes. C’est en partant de trois conteneurs d’expéditions de 6 mètres de long que Brenda a façonné à son image son nouveau cocon, aussi original qu’inspirant. Une construction si atypique qu’elle a suscité l’intérêt et la visite du célèbre vidéaste Bryce de la chaîne YouTube Living Big In A Tiny House.

Depuis l’extérieur, on peut observer un garage situé au rez-de-chaussée de la maison, directement placé sous le premier étage des containers. Quant à l’intérieur, la décoration très cozy du salon et de la cuisine ouverte invitent à la détente et à la relaxation. On retrouve également à l’intérieur de l’habitat une grande porte coulissante donnant directement accès à une belle terrasse équipée. La chambre à coucher dispose d’agencement discrets. Quant à la chambre d’amis, un bureau de travail est ingénieusement dissimulé sous le lit.

Les limites des maisons-conteneurs

Si vous souhaitez vous lancer dans la construction d’un habitat à base de containers, il est important de bien connaître toutes les contraintes que celui-ci peut exiger – en commençant par les dimensions de la maison. L’intérieur d’un conteneur standard mesure 2,34 mètre de large. En ajoutant l’épaisseur de l’isolation, qui mesure en moyenne une dizaine de centimètres (au minimum), il ne restera plus que 2,14 mètre de largeur.

Il ne faut pas non plus négliger le toit, qui est totalement plat – ce qui peut poser certains problèmes d’isolation. Il faudra donc envisager de modifier la toiture existante, pour préserver l’intérieur de la chaleur et de l’humidité. Mais par-dessus tout, l’aménagement est le point essentiel qui nécessite le plus de savoir-faire et de créativité. Les maisons-conteneurs, de par leurs prix et de leur modularité, font partie des idées créatives les plus populaires parmi celles et ceux qui souhaitent construire leur maison de leur propres mains. Plus d’infos : iqcontainerhomes.co.nz