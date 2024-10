Dodeca Domes propose un kit à seulement 13 800 € pour construire une maison géodésique de 28m²

Vous savez ce qu’est une tiny house ? Une petite maison sur remorque, généralement rectangulaire et construite en bois. Et, vous savez aussi ce qu’est une maison géodésique ? C’est une maison en forme de dôme, elle aussi construite en bois. Imaginez maintenant l’alliance d’une tiny house et d’une maison géodésique pour obtenir la Dodeca Domes qui se présente comme « la première maison au monde en forme de dôme pentakis dodécaèdre ». Cet étrange expression désigne un polyèdre de Catalan, soit un dodécaèdre composé 60 côtés ! Arrêtons la partie géométrique pour nous concentrer sur sa beauté ! Cette petite maison située dans l’Oregon, est à louer, c’est bien dommage que ce soit si loin de la France. Découverte.

Une maison en forme de dôme.

Les maisons géodésiques sont nées dans l’esprit d’un architecte américain plutôt futuriste qui a vécu jusqu’en 1983, elles existent donc depuis plus de 40 ans. La maison géodésique est généralement un dôme, une forme géométrique qui lui confère une grande résistance structurelle. Très résistante aux vents et aux conditions difficiles, les triangles contribuent à former une structure stable. De plus, la conception en forme de dôme nécessite moins de matériaux qu’une maison traditionnelle. Elle est aussi plus facile et chauffer, et moins énergivore. Soulignons, qu’elles ont aussi et surtout un charme fou !

Une petite maison à l’architecture unique

Cette maison, reconnue comme la première petite habitation au monde en forme de pentakis dodécaèdre (également appelée maison à 60 faces), est l’exemple parfait de l’architecture géodésique. Le « Mini Dome », imaginé par Joshua Tulberg de la société Dodeca Domes, est un modèle unique qui combine ingéniosité et robustesse. Sa structure repose sur un moyeu central en acier soudé, relié à des supports en bois formant le squelette de la maison. La maison est montée sur une fondation surélevée à piliers et poutres, ce qui permet de la stabiliser tout en minimisant l’impact sur le terrain. Sur les photos, nous ne dirions pas qu’elle mesure dix mètres de long et qu’elle peut confortablement accueillir une famille pour les vacances.

Une maison de 28 m² répartis sur deux niveaux

L’intérieur est un peu plus spacieux que dans une tiny house avec 28 m² répartis sur deux étages, mais ce n’est pas non plus un palace ! Dans ce type de maison, l’agencement est forcément sur mesure et celle-ci ne déroge pas à la règle. En entrant, on découvre une pièce à vivre principale dans laquelle se trouvent quelques fenêtres triangulaires, très jolies. Tout l’agencement est le fruit d’une réflexion précise afin de gagner un maximum de place et surtout de tirer le meilleur parti de l’espace disponible. Une pièce à vivre qui accueille un canapé lit pour deux personnes et une table. Dans la cuisine, on trouve un réfrigérateur/congélateur, un évier, une cafetière, un micro-ondes et un grille-pain, ainsi que des meubles de rangement.

Un kit d’autoconstruction disponible à partir de 13 800 €

La salle de bains, quant à elle, dispose d’une douche et de toilettes. Pour profiter de l’extérieur, les propriétaires ont aussi ajouté un bain à remous, le paradis en somme. Enfin, la chambre située à l’étage est accessible grâce à un petit escalier en colimaçon et dispose d’un lit queen-size, parfait pour une suite parentale sur mezzanine. L’entreprise propose un kit d’autoconstruction (moyeux nus, plans et dessin de construction) à 15 000 $ (13 800 €) pour construire soi-même une maison géodésique Dodeca Domes. Si vous êtes bricoleur et que vous souhaitez réaliser cette habitation insolite de vos propres mains, ce kit sera en vente à partir de 2025. De plus, si vous prévoyez un séjour dans l’Oregon, la Dodeca Domes est disponible à la location sur Airbnb. Plus d’informations : dodecadomes.com. Alors, elle vous plaît cette drôle de maison ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .