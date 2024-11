« La Micro », une mini caravane bretonne de 220 kg qui ne coute que 10 500 €

Sur NeozOne, nous aimons vous présenter les innovations en matière de mini-caravanes qui rencontrent un succès fou auprès de ceux qui sont épris de liberté. Nées dans les années 30 aux États-Unis, les teardrops, caravanes en forme de larme, ont envahi le monde. Nous avons déniché un petit fabricant installé en Bretagne, qui construit lui-même ces petites caravanes adorables et entièrement personnalisables. Notre choix s’est porté sur son modèle phare, la Micro, un poids-plume de 220 kg qui peut être tractée sans aucun permis spécial. Je vous embarque à la découverte de minicaravane-teardrop et de son modèle Micro, pour vos prochaines aventures estivales, peut-être ? C’est parti !

La Micro, une conception et une fabrication 100 % artisanales

Dans cette petite entreprise bretonne, on fabrique des mini caravanes sans aucune sous-traitance. Du châssis à la peinture de finition, en passant par l’aménagement intérieur, tout est « fait maison » ! Plusieurs modèles sont disponibles, mais je m’arrêterai sur la Micro, qui présente une conception monobloc lui conférant une structure solide. Cette conception assure également une étanchéité parfaite, sans joints apparents. Elle intègre aussi une isolation renforcée, qui lui permet de supporter les conditions climatiques les plus extrêmes, bien à l’abri dans votre « coque » !

Minimaliste, mais hyper confortable !

Le fabricant a imaginé un châssis en tube galvanisé, peint de la couleur de la caravane, pour former un bloc à l’esthétique harmonieuse. De plus, la Micro intègre un essieu décalé 750 kg non freiné, qui permet une stabilité parfaite pendant la conduite, elle n’a donc pas besoin de cales stabilisatrices. De plus, elle est équipée de jantes en tôle de 13 pouces avec des enjoliveurs et des garde-boues arrondis, renforçant son look élégant et fonctionnel. En termes de dimensions, la Micro présente une longueur de 310 cm, une largeur de 192 cm et une hauteur de 175 cm, ce qui laisse pas mal d’espace à l’intérieur. En entrant dans la Micro, vous découvrirez une partie couchage spacieuse avec un sommier à lattes et un matelas à mémoire de forme (140 × 200 cm).

Le fabricant a également prévu un espace au-dessus du couchage pour ne pas se sentir confinés à l’intérieur. Côté rangement, la Micro est astucieusement équipée d’un placard de deux niveaux mesurant 146 cm de large et 60 cm de profondeur, avec des portes basculantes pratiques pouvant servir de table de nuit. En tête de lit, un placard avec fermeture coulissante permet de ranger les petits objets. Les finitions sont de haute qualité, en stratifié haut de gamme et en tissu M2, lavable à l’éponge. L’intérieur est particulièrement chaleureux, j’adore ! Enfin, une petite fenêtre de 40 cm x 40 cm vous permettra de vous endormir la tête dans les étoiles ou de vous réveiller avec vue sur mer ou sur montagne !

On poursuit la visite avec la cuisine…

Eh oui, ce n'est pas parce que la Micro est minuscule qu'elle ne s'équipe pas d'une cuisine, amovible évidemment ! Compacte et pratique, elle peut être placée dans le coffre de flèche ou dans le véhicule tracteur. Elle comprend un réchaud à deux feux et des rangements pour les ustensiles et les couverts. La cuisine est vendue séparément pour 740 €, mais ajoute un vrai plus pour les amateurs de repas en plein air. Parlons du prix, car c'est quand même très important, non ? L'atelier breton propose la Micro au prix de 10 500 € hors option, un prix absolument raisonnable pour une mini-caravane authentique, non ? Pour en savoir plus, ou passer commande, rendez-vous sur le site officiel de minicaravane-teardrop.com. Alors, comment la trouvez-vous la Micro ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience.