La Tiny House : l'entreprise pionnière des micro maisons en France.

Il y a une dizaine d’années, nous ne connaissions pas le concept de la Tiny-House ! Ces micros-maisons sont nées aux Etats-Unis, elles avaient été imaginées à la suite de l’ouragan Katrina en 2005 puis en 2007 pour faire face à la crise financière. Réduire la surface habitable permet de loger les gens à moindre coût et avec un minimum de confort !

En France, c’est un normand, Bruno Thiéry qui a importé les tiny-houses. Sa société baptisée La Tiny House, située dans la baie du Mont-Saint-Michel a été fondée en 2015. Charpentier de métier, Bruno Thiéry construit la première tiny-house française en 2013. Présentation.

La société « La Tiny House »

La Tiny House fabrique des micromaisons sur mesure mais peut également fournir de quoi auto construire sa tiny-house. En 2005 naît l’entreprise « Charpente Thiéry », en 2007, l’entreprise prend un engagement écologique important et n’utilise plus de matériaux conventionnels.

Les dirigeants se tournent alors vers des pratiques responsables et l’éco-construction. En 2013, avec l’aide de trois amis, Bruno Thiéry construit la première tiny-house française puis la commercialise en 2015. Depuis ce sont plus de 100 tiny-houses normandes qui ont été fabriquées.

Selon l’entreprise, le carnet de commandes est déjà complet pour les 18 mois à venir… La petite entreprise ne connaît pas la crise apparemment et c’est une bonne nouvelle ! Le savoir-faire français semble plaire aux clients. Il faut dire que les confinements successifs ont poussé de nombreux citadins à avoir envie de verdure !

Une résidence secondaire amovible

Quoi de mieux qu’une tiny-house pour se poser quelque part sans vraiment s’y ancrer. Le concept de la maison, à mi-chemin entre un véritable chalet et un mobile home séduit de plus en plus. Les tiny-houses normandes comprennent toutes une salle de douche, une cuisine et une chambre en mezzanine. Il faut compter entre 600 et 1000 heures de travail pour construire une tiny-house. Quant au prix, les premiers modèles démarrent à 60 000€ environ.

Chaque tiny-house correspond à un projet personnel, mais vous pouvez découvrir quelques modèles de réalisations sur le site La Tiny House ! Et franchement, cela donne envie de s’y réfugier pour un weekend ou plus si affinités !

Plus d’infos :

Designer : La Tiny House

Site officiel : latinyhouse.com

Page Instagram : latinyhouse

Chine YouTube : La Tiny House