Les Landes, un département français qui regorge de trésors insoupçonnés !

Un weekend à prévoir bientôt et une envie soudaine de dépaysement ? Pourquoi ne mettriez-vous pas le cap sur les Landes, ce département, qui est le deuxième plus grand de France métropolitaine en superficie, juste après son voisin la Gironde.

Les Landes, ce sont les pins, la gastronomie, les férias, le surf et l’Océan Atlantique… Situé sur la côte Atlantique, en dessous du Bassin d’Arcachon, il offre mille et un trésors à découvrir sans plus attendre… Sauvage et chic, celle que l’on appelle la Côte d’Argent… Partons à la découverte de ce beau département français avec quelques idées d’activités pour un séjour réussi !

Les férias landaises

La tenue de rigueur pour les férias landaises : chemise blanche et surtout foulard rouge ! Ces fêtes traditionnelles du 15 août réunissent des milliers de personnes dans les rues de Dax, célèbre pour sa féria. Rappelons que la féria est une fête avec corridas et courses landaises donc taurines. Certaines villes proposent toujours des férias mais sans taureaux, ils ont gardé le nom traditionnel pour des fêtes d’anthologie en général.

La gastronomie landaise

Impossible de passer par les Landes et donc la Gascogne sans déguster quelques produits du terroir ! Les Landes sont le premier producteur de foie gras en France et les landais, les inventeurs du magret de canard ! Voici quelques-uns des produits gascons labellisés :

Bœuf de Chalosse

Asperge des Sables des Landes

Foie Gras

Poulet de Saint Sever

Armagnac*

Kiwi de l’Adour

Canard Fermier des Landes

Nous vous laisserons constater que cette région n’est pas celle où il faut penser débuter un régime alimentaire. La cuisine landaise est riche et généreuse comme ceux qui la préparent !

Le surf évidemment

Hossegor, Cap Breton, Biscarosse, Mimizan, ces villes du littoral sont connues de tous les surfeurs… La côte landaise est un peu la capitale européenne du surf et il est possible de pratiquer cette activité toute l’année… Mais si le surf ne vous tente pas, vous aurez tout le loisir de pratiquer d’autres sports nautiques… Le sport nautique : une institution dans cette région, tout comme le rugby, mais pas de comparaison possible !

La pratique du vélo

Comme le surf, le vélo et le VTT sont légion dans les Landes, il faut dire que les forêts de pins sont un terrain parfait pour pratiquer cette activité. Dans les Landes, ce sont 600 kilomètres de pistes cyclables qui vous attendent pour pratiquer cet art de vivre à la landaise ! De nombreux lacs, rivières et forêts peuvent s’offrir à vous, à vélo !

L’équitation

Le département des Landes offre évidemment de larges plages de sable fin et les balades à cheval sont nombreuses… Balades en forêt, sur la plage et même une baignade dans l’Océan avec les chevaux… Un rêve d’enfant et de magnifiques clichés à rapporter dans vos bagages !

Les cures thermales à Dax

Dax est la capitale des férias mais peut-être aussi des cures thermales relaxantes… Les Landes sont le premier département thermal de France et disposent d’une quinzaine d’établissements. Que ce soit pour décompresser, se relaxer ou soulager certaines maladies telles que l’arthrose ou l’asthme, vous trouverez forcément le bonheur dans ce département.

Le grand parc aquatique “Le Vieux Port”

Si vous êtes amateur de grand parc aquatique, ce camping près de Dax devrait faire votre bonheur. Un camping de plus de 7000 m² disposant de pas moins de 7 piscines chauffées à 25°C ainsi que deux jacuzzis. Un gigantesque grand parc aquatique au cœur des Landes !

Les vignobles de l’Armagnac

Après la cure thermale, vous pourrez toujours visiter les vignobles de l’Armagnac* ! L’Armagnac est une eau-de-vie de vin produite dans les départements français du Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne. Les vignes qui donnent l’Armagnac sont partout dans les Landes et elles apportent ce paysage de carte postale à voir absolument une fois dans sa vie… Et notamment au moins d’Août quand le soleil des Landes reflète sur les grappes de raisins charnues ! Un délice visuel avant qu’il ne soit gustatif !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

