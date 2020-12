Maine et Loire : Il est possible de louer cette magnifique Tiny-House pour seulement 80€ la nuit

Baluchon vous vous souvenez ? C’est cette entreprise française, basée en Loire-Atlantique qui construit de mignonnes tiny-houses ! Depuis quelques temps, la Tiny House Kiwi par Baluchon peut se louer en Anjou. Catherine et Magali vous accueilleront pour un séjour en pleine Nature à Segré en Anjou (49).

Une belle occasion de tester la vie en tiny-house peut-être avant d’acquérir la vôtre ou tout simplement de déconnecter quelques jours du stress quotidien. Pour 80€ la nuit, à vous la reconnexion à la Nature, dans une tiny-house fabriquée à moins de deux heures de route du site. Une chouette idée pour décompresser !

Pour profiter des joies de la Tiny-House Kiwi à Segré en Anjou, rendez vous sur le site Le Boulay pour réserver. Mais que vous réserve cette Tiny-House Kiwi ? La Tiny-House de Catherine et Magali se veut unique, atypique et confortable. En alliant le bois à des matériaux modernes, elle offre un charme inoubliable. Sa grande baie vitrée vous offre une vue imprenable sur la Nature environnante. Comme si vous étiez au beau milieu de la forêt, mais bien au chaud dans un nid douillet.

Côté confort, on retrouver une cuisine et une salle de bain équipée, ce qui en fait un hébergement totalement indépendant. Prévue pour deux personnes, il est cependant possible d’y ajouter un petit lit pour un bébé par exemple. Toilettes sèches évidemment pour cette micro-maison écologique. Les eaux usées de la douche et de la cuisine retournent vers un jardin d’assainissement, puis vers la Nature !

La location d’une tiny-house pour quelques jours est probablement la manière idéale de savoir si la vie en tiny-house peut vous convenir… Essayer avant d’acheter, c’est en quelque sorte ce que vous offre cette location… Mais ce peut être également l’occasion de découvrir un mode de vie et une région verte sans aucun projet d’achat, juste pour passer un bon moment loin des bruits de la ville !

Nous vous invitons à également découvrir la Tiny house Nano (également fabriqué par l’entreprise Baluchon) dans cette article ou dans la vidéo ci-dessous.