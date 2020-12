Airbnb : Posée dans le jardin, cette Tiny House rapporte 21 000 dollars par an à ses propriétaires

Certains propriétaires rejoignent Airbnb dans le but d’arrondir leurs fins de mois, alors que d’autres le font afin de rencontrer de nouvelles personnes. La famille Wise, elle, veut profiter à la fois de ces deux avantages. Jilan et Josh avaient un rêve : bâtir une petite maison d’un peu plus de 10 m² avec un budget de moins de 20 000 dollars.

Une fois les travaux terminés, ils ont emménagé dans la petite structure située dans un parc de maisons mobiles à Las Vegas, et ce, en compagnie de leurs deux enfants. Malheureusement, la législation locale en matière d’habitation ne leur a pas permis de vivre longtemps dans le « Blue Baloo » (le nom qu’ils ont donné à la micromaison).

Disponible pour une location de courte durée

Après avoir vécu dans le minuscule logement pendant environ deux ans, les Wise ont fini par acheter une maison traditionnelle. Mais comme le note Insider.com, ils ne voulaient pas se séparer de leur ancienne demeure. Pour pouvoir installer cette dernière, ils ont choisi une propriété avec une arrière-cour assez grande. En février 2019, ils ont alors commencé à proposer le Blue Baloo sur Airbnb. Étant donné que la maison de 13 m² est uniquement disponible pour une location à court terme, l’activité est faite en toute légalité.

Un petit budget de rénovation

Néanmoins, avant de pouvoir accueillir des clients, celle-ci avait dû faire l’objet d’une rénovation. Une étape qui a coûté environ 1000 dollars aux propriétaires. Étant donné que le Blue Baloo avait servi de lieu d’habitation, il dispose de tout ce dont les clients peuvent avoir besoin. En plus d’être meublé, il est ainsi équipé d’une cuisine et d’une salle de bains. Une mezzanine est également prévue.

21 000 dollars en moins d’un an

Quelques semaines après son inscription sur Airbnb, le petit logement de la famille Wise a obtenu une note de 4,9. Pour atteindre un score si élevé, les propriétaires ont misé sur la qualité de l’accueil et leur réactivité. Des qualités que le couple a réussi à préserver jusqu’à aujourd’hui. Grâce à leur professionnalisme, dès le premier mois qui a suivi le lancement du Blue Baloo sur la plateforme de location de logements de particuliers, ils ont ainsi gagné plus de 1000 dollars.

Actuellement, la petite maison, louée entre 95 et 125 dollars la nuit, rapporte à ses heureux propriétaires environ 2000 dollars par mois. Au total, entre février 2019 et début 2020, les Wise avaient empoché 21 000 dollars grâce à leur location Airbnb. Une somme qui leur a permis de s’offrir une voiture pour partir en vacances !