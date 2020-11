Ala Köl : focus sur la nouvelle Tiny House « bois et métal » de l’entreprise française Baluchon

« Petite maison, grande aventure. » Telle est la devise de l’entreprise française Baluchon. Cette société est connue pour avoir contribué à la popularisation du concept de « tiny house. » Pour faire simple, il s’agit d’une petite maison en bois qui est généralement construite sur une remorque routière.

Ces constructions s’adaptent à toutes les envies, car elles peuvent être transportées partout où les propriétaires veulent s’installer. En plus d’être économiques, les tiny houses sont également écoresponsables. Baluchon a récemment dévoilé une nouvelle petite maison qui devrait plaire aux adeptes du minimalisme. Baptisée Ala Köl, cette tiny house s’étend sur une longueur de 6 mètres.

Le confort est au rendez-vous

Les personnes qui n’ont jamais entendu parler du concept de tiny house peuvent être septiques face à l’évocation d’une maison de 6 mètres de long. Heureusement, Baluchon possède des arguments de chocs qui peuvent faire disparaître ces craintes en un claquement de doigts. Sur son site internet, l’entreprise française a dévoilé les photos de sa dernière création et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle vaut le détour.

Ala Köl est une petite maison au design contemporain qui repose sur une remorque à double essieu. Cette tiny house est fabriqué en cèdre, avec un cadre en épicéa. Elle est habillée intégralement d’aluminium noir. Vu de l’extérieur, Ala Köl peut paraître assez petite. Toutefois, son intérieur offre tout le confort nécessaire.

À la découverte d’Ala Köl

Pour entrer dans la tiny house, il faut passer par le salon. Comme on peut le voir sur le site de Baluchon, il s’agit d’un endroit convivial à la décoration moderne. La société française a souligné que la taille de la maison n’empêchera pas ses locataires de recevoir de la visite.

Une Tiny House bien équipée

En effet, le salon « est équipé d’un canapé confortable et d’une table qui peut accueillir jusqu’à quatre convives lorsque la rallonge est en place. » Sur les images publiées par Baluchon, on découvre une cuisine qui est composée de deux meubles avec un plan de travail en noyer massif. Très bien équipée, la cuisine comprend une gazinière avec un four et quatre feux, un évier, un réfrigérateur et des tiroirs de rangements.

La salle de bain est dissimulée par une porte à galadange. Une douche de 80×80 cm est mise à la disposition des propriétaires. La maison est équipée de toilettes sèches avec un seau inox, d’une machine à laver et d’une penderie. La chambre à coucher, quant à elle, se trouve dans une mezzanine à laquelle on peut accéder via un escalier. Pour une tiny house « clé en main » comptez entre 65 000 et 80 000 euros TTC.

Plus d’infos :

Designer / Architecte : BALUCHON

Site officiel : tinyhouse-baluchon.fr