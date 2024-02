L’entreprise « La Tiny Bordelaise » construit des Tiny House sur-mesure à Pessac (33)

Connaissez-vous les tiny-houses ? Ces petites maisons sur roues, inventées aux États-Unis après l’ouragan Katrina en 2005. Elles permettaient à ceux qui avaient tout perdu d’être relogés rapidement. Depuis cette date, les tiny-houses ont conquis le monde, et la France n’est pas en reste. La tiny house, en France, est considérée comme une habitation légère de loisirs encadrée par les articles R101-1 à R620-2 du Code de l’urbanisme. À Pessac (33), près de Bordeaux, une nouvelle entreprise vient de voir le jour. Son nom : La Tiny Bordelaise, fondée par une équipe de passionnés. Elle propose notamment la tiny-house Hexagone, que nous vous proposons de visiter. Une ravissante tiny-house qui s’inscrira parfaitement dans votre projet écologique et durable. Découverte.

Présentation de la tiny-house Hexagone

« Hexagone » est le modèle phare de « La Tiny Bordelaise », conçu pour marier harmonieusement beauté, ergonomie et bien-être. Avec une longueur de 7,20 mètres (8,40 m avec la flèche), une largeur de 2,54 mètres, une hauteur de 4,14 mètres, et un poids total de 3 300 kg, « Hexagone » propose une expérience de vie exceptionnelle. Des matériaux nobles tels que le chêne français, l’épicéa en tripli, et le liège, qui sont soigneusement sélectionnés pour leur esthétique et leur durabilité, tandis que les extérieurs en aluminium garantissent confort et longévité. Cette tiny-house a été inspirée de l’architecture basque, mélangée à celle des cabanes de bergers bosniaques. Un savant mélange de cultures, pour un résultat époustouflant.

Un petit tour à l’intérieur ?

Une petite visite s’impose évidemment, car malgré sa petite taille, ce n’est pas l’espace qui manque à l’intérieur. Commençons par le salon, qui est spacieux, lumineux et accueillant. Disposant de banquettes transformables, il peut accueillir, pour quelques nuits, vos invités. La tiny-house Hexagone se dote également d’une salle à manger modulable qui peut accueillir jusqu’à sept personnes pour un repas en famille, ou entre amis. Vous pourrez aussi leur concocter de bons petits plats dans l’étonnante cuisine qui se dote d’un plafond cathédrale, de rangements intelligents, et d’un plan de travail tout en élégance.

L’espace nuit, et la salle de bain, ont été pensés pour être fonctionnel, sans négocier sur l’esthétisme. Ainsi, on accède à la mezzanine par un escalier iconique, pour un espace intime et confortable. Quant à la salle de bain, elle aussi, élégante, elle a été conçue avec du liège régional, alliant fonctionnalité avec une douche spacieuse, des toilettes sèches et un lavabo. Pour terminer, sachez que la tiny-house Hexagone est équipée de systèmes électriques et de traitement d’eau de pointe, avec la possibilité d’ajouter des panneaux solaires pour une autonomie énergétique totale. Et, pour une fois, le prix est indiqué pour la tiny-house Hexagone : 75 000 € TTC, contre 85 000 € habituellement.

À propos de l’entreprise La Tiny Bordelaise…

Au sein de « La Tiny Bordelaise », fondée en 2023, une équipe pluridisciplinaire unie et passionnée s’est formée autour de ce projet ambitieux : la fabrication sur mesure de meubles et d’agencements intérieurs, ainsi que la création de Tiny Houses. Nous avons résumé les descriptions faites sur le site de cette entreprise dans laquelle se mêlent les inspirations de voyages, le savoir-faire, et une équipe soudée pour un projet génial :

Gaëtan , Le Capitaine des Tiny Houses : aventurier ayant troqué les vagues contre les routes, Gaëtan a canalisé son expérience de voyage dans l’art de l’agencement intérieur et des Tiny Houses. Avec une équipe talentueuse, chaque projet devient une aventure passionnante.

, Le Capitaine des Tiny Houses : aventurier ayant troqué les vagues contre les routes, Gaëtan a canalisé son expérience de voyage dans l’art de l’agencement intérieur et des Tiny Houses. Avec une équipe talentueuse, chaque projet devient une aventure passionnante. Tino , l’Artisan Voyageur : ébéniste de génie, Tino fusionne précision allemande et créativité inspirée de ses voyages en Suède. Sa contribution artistique transforme le bois en chefs-d’œuvre, personnalisant chaque espace avec une élégance raffinée.

, l’Artisan Voyageur : ébéniste de génie, Tino fusionne précision allemande et créativité inspirée de ses voyages en Suède. Sa contribution artistique transforme le bois en chefs-d’œuvre, personnalisant chaque espace avec une élégance raffinée. Lilian , Le Maestro des Landes : ancien rugbyman et musicien passionné, Lilian est le pilier de la production. Son calme imperturbable et son efficacité font de lui le garant d’un savoir-faire exceptionnel.

, Le Maestro des Landes : ancien rugbyman et musicien passionné, Lilian est le pilier de la production. Son calme imperturbable et son efficacité font de lui le garant d’un savoir-faire exceptionnel. Florence , La Gardienne du Phare : originaire des Landes, Florence assure la gestion administrative avec rigueur et précision. Elle guide l’équipe à travers les méandres administratifs, assurant la satisfaction totale de nos clients.

, La Gardienne du Phare : originaire des Landes, Florence assure la gestion administrative avec rigueur et précision. Elle guide l’équipe à travers les méandres administratifs, assurant la satisfaction totale de nos clients. Jean-Louis , Le Multitâche des Montagnes et des Mers : originaire des montagnes pyrénéennes, Jean-Louis a un parcours de vie riche. Sa capacité à gérer plusieurs tâches simultanément le rend inestimable pour nos opérations.

, Le Multitâche des Montagnes et des Mers : originaire des montagnes pyrénéennes, Jean-Louis a un parcours de vie riche. Sa capacité à gérer plusieurs tâches simultanément le rend inestimable pour nos opérations. Benjamin, Le Chef d’Orchestre du Nord : ébéniste d’exception du Nord de la France, Benjamin apporte une énergie contagieuse à l’atelier. Sa rigueur et son attention aux détails transforment chaque Tiny House en une véritable œuvre d’art.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’entreprise La Tiny Bordelaise, ou pourquoi pas, commander votre tiny house Hexagone ? Rendez-vous sur la-tiny-bordelaise.fr. Que pensez-vous de cette ravissante tiny-house Hexagone ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .