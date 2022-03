Les plans de cette maison container de 90 m² sont disponibles gratuitement

Vous serez peut-être bientôt propriétaires de cette maison container de 90 m² ! Ces habitations atypiques deviennent une véritable alternative aux constructions classiques. Elles offrent une habitation modulable, moins chère qu’une maison classique et plus rapide à construire… Utiliser des containers pour construire sa maison, c’est aussi une démarche écologique puisque l’on recycle les vieux containers maritimes. Pour empiler ces LEGO géants, nous vous avons déniché un plan complet et gratuit d’une maison container de 90 m². Pour la réaliser, il vous faudra un terrain sur lequel la poser, et quelques containers qui existent en deux tailles : 14.7m² et 29.4m². Présentation !

Quel est le principe de la maison container ?

Une maison container repose sur le principe de l’assemblage (ou de l’empilement) de plusieurs caisses métalliques. Les containers maritimes d’occasion rachetés sur les ports à bas prix sont privilégiés pour ce genre de maison, et, de plus en plus, par les autoconstructeurs. Lorsque vous les achetez bruts, il faut penser à une isolation optimale, à l’intérieur comme à l’extérieur, cela influera grandement sur votre facture d’énergie. Généralement, si vous achetez vos containers à des professionnels, ils sont livrés isolés… Un peu plus chers certes, mais avec une isolation réelle et efficace !

Le plan de la maison de 90 m²

La maison est donc une maison container de 90 m², construite avec six containers maritimes. Si vous optez pour une livraison, elle vous en coûtera environ 90 000€, en autoconstruction, elle devrait vous revenir à 60 000€. Pensée pour un couple avec enfants, elle peut s’installer sur n’importe quel terrain. Sur ce plan, le couloir central a été fait sur-mesure avec une ossature acier. L’isolation a été faite par l’extérieur en utilisant de la laine de roche (12 cm) qui a été recouverte d’un bardage bois à l’étage et métallique au rez-de-chaussée. Les concepteurs ont choisi les portes et fenêtres en PVC et une terrasse en bois, mais évidemment il est possible d’utiliser d’autres matières.

Visite de l’intérieur de cette maison container

Au rez-de-chaussée, l’entrée donne sur un petit hall et un couloir de 6.4 m². A droite du couloir, un petit container a été aménagé en pièces d’eaux: on y retrouve la salle de bains, les toilettes et la buanderie. A gauche du couloir, l’espace de vie s’ouvre avec une pièce de 21.9 m² et une petite cuisine incluse de 6 m², soit une pièce à vivre de 27,9 m². La totalité de la pièce de vie est entourée d’une terrasse en bois pour profiter de l’extérieur. A l’étage, le couloir central donne sur les deux chambres à gauche, dont l’une possède un balcon, et sur un autre WC et une autre salle de bain à droite. Les concepteurs conseillent un terrain d’environ 350 m² pour installer cette maison de 90 m² (hors terrasse); c’est la surface nécessaire pour profiter de l’extérieur comme de l’intérieur. Mais également pour prévoir un stationnement pour les véhicules ou plus tard, l’ajout d’un abri de jardin ou d’une piscine ! Les plans sont vraiment très bien réalisés et cela donne envie de passer commande de 6 containers. Et sur le plan, tout à l’air très simple. Plus d’infos sur cette page.