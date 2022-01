LUNA, une étonnante tiny-house de 24 m² parfaitement aménagée, comme une vraie maison !

Vous cherchez des idées originales d’aménagement pour votre tiny-house mais vous avez envie de sortir de l’ordinaire ? Vous allez pouvoir découvrir des designs pensés par un cabinet d’architecte américain, New Frontier Design, et conçus par Liberation Tiny Homes, une société de construction. Les tiny-houses sont par définition petites et mignonnes, et c’est probablement ainsi que nous pourrions qualifier le modèle LUNA. Ce modèle est un petit bijou de 24 m² à l’intérieur atypique et formidablement bien conçu… En tout, cinq modèles d’aménagements intérieurs sont proposés, tous plus sympas les uns que les autres. Des tiny-houses absolument sublimes qui raviraient probablement bon nombre de propriétaires.

La LUNA en détail

Cette tiny-house est prévue pour deux personnes sur une surface de 24 m² (8 mètres de long sur 3 mètres de large), ce qui représente la superficie d’un « grand » studio soit dit en passant. Grâce à son toit asymétrique, elle offre du volume en hauteur qui se réserve à l’espace nuit. Vue de l’extérieur, on retrouve deux immenses baies vitrées qui laissent entrer la lumière naturells, mais qui offrent également une vue imprenable sur l’extérieur. A l’intérieur, on retrouve un salon, une salle de bain avec douche et lavabo, ainsi qu’un coin cuisine, équipé et fonctionnel. A l’étage, le coin nuit donc, qui offre un lit king size accessible par un escalier intérieur servant également de rangement. La LUNA est visible ici et coûte environ 84 000€ pour prix de départ… En fonction des options que vous choisirez, la facture pourrait évidemment un peu gonfler.

Les détails techniques de la LUNA

La LUNA semble être le MUST de l’aménagement de tiny-house, avec des équipements et un choix de matériaux parfaitement pensés.

Structure principale avec toit et revêtement en métal à joint debout nervuré (noir), écran pare-pluie, mur d’extrémité en verre personnalisé (fixe) avec porte-à-faux, auvent fonctionnel, à battants, baies vitrées, revêtement intérieur en contreplaqué de bouleau, ensemble d’éclairage de cantonnière à LED, remorque à double essieux 25′, revêtement de sol LVL gris foncé, chauffe-eau sans réservoir;

Dans la cuisine, on retrouve un lavabo à encastrer, un réfrigérateur, des rangements, un plan de travail avec rayonnages ouverts, un combo four/grille-pain/ micro-ondes à convection , une table de cuisson électrique à deux brûleurs.

, une table de cuisson électrique à deux brûleurs. A l étage, l’espace pour lit King Size, l’escalier qui fait office de rangement sous les marches, des fenêtres fonctionnelles.

Dans la salle de bain fermée avec une porte de grange, la LUNA dispose d’un toilette à chasse d’eau, d’une douche autoportante et d’un évier mural.

Enfin, l’espace de vie est accueillant et propose suffisamment d’espace pour s’y sentir bien et y accueillir des amis autour d’un verre.

Les tiny-houses, alternatives à la construction traditionnelle ?

Si, ces petites maisons ont autant de succès à travers le monde, c’est probablement grâce à leurs coûts de construction, bien moins élevés que pour une construction traditionnelle. En France, les difficultés à obtenir un crédit immobilier pour les primo-accédants les poussent à investir dans ce genre d’habitations. Qui plus est, avec les différents confinements, on note chez de nombreux citadins une envie de s’éloigner de la ville… Et de profiter des joies d’un extérieur, même par temps de confinement ! Ecologiques et économiques, les tiny-houses n’ont pas fini de nous étonner et de séduire encore de nombreux nouveaux propriétaires !