Optinid dévoile sa micro maison « Marie Ange », une Tiny House à toit ouvrant pour contempler le ciel et les étoiles

Dans le nouveau paysage immobilier, il faut désormais compter avec les Tiny-Houses, ces petites maisons déplaçables et minimalistes. Mais il devient de plus en plus difficile aux constructeurs de Tiny-Houses de se démarquer de leurs concurrents !

En effet, le concept est quasiment immuable : des matériaux écologiques tels que le bois et des équipements solaires ou des toilettes sèches ! Le but étant de satisfaire des citadins en mal de Nature ! Optinid, une société française basée dans l’Ain innove en la matière ! Leur nouveau modèle, la Marie Ange propose un toit coulissant pour pouvoir encore plus profiter de la Nature et du Grand Air !

Caractéristiques :

La Tiny House Marie Ange a été construite pour une propriétaire des Landes. L’espace de vie y est optimisé. Avec une surface d’environ 19 m², on y trouve, la salle de bain, les toilettes, un grand plan de travail avec évier et un bureau à double utilisation. Evidemment le salon fait partie de cet espace de vie !

Au niveau du chauffage, c’est du plancher que vient la chaleur, pour une diffusion uniforme de la chaleur et gain de place dans l’espace de vie. Le besoin en énergie est très faible dans ce type de micromaison, autant qu’il ne prenne pas trop de place !

Il faut savoir que la Tiny-House n’étant pas construite sur fondation, c’est toujours du sol que vient le froid. D’autant que le chauffage au sol permet d’éviter la surchauffe de la mezzanine, la chaleur monte et il n’est pas bon de dormir dans un endroit surchauffé. Le cocktail est donc parfait pour la chaleur en bas et la température idéale en haut. Dotée d’un système photovoltaïque avec deux panneaux autonomes, cela permet de réduire l’utilisation du réseau électrique. Un système conçu avec la collaboration de l’association Les Ateliers Verts du Solaire.

Sa particularité : Le Toit Ouvrant

Le toit coulissant offre une luminosité impressionnante, tout comme les baies vitrées de la tiny-house. Une expérience de vie unique avec des nuits à la belle étoile, mais surtout une aération haute pour réguler la fraîcheur dans la maison. Ou évacuer les odeurs de cuisine. L’aération de la mezzanine, est également assuré par ce concept original.

Les caractéristiques techniques de la Marie Ange :

Dimensions extérieures : Longueur 6 m, largeur 2.55m et 4m de hauteur

Dimensions intérieures : Longueur 5.8m, largeur 2.2m, 3.15m au plus haut

Surface : ~19m² avec la mezzanine

Poids : 3300Kg

Bardage : Douglas & Polycarbonate

Isolation : Métisse (vêtement broyé recyclé)

Menuiseries : Bois artisanal

Toiture : Polycarbonate

Structure mezzanine : Acier + bois

Habillage : Lambris épicéa, contreplaqué

Sol : Contreplaqué + plancher flottant

Chauffage Electrique au sol

Eau chaude Sanitaire avec chauffe-eau électrique

Electricité Classique

VMC : Hygro en SDB, manuel à la cuisine

Solaire : 2 panneaux photovoltaïques de 300Wc en autoconsommation

Plus d’infos :

Designer : Optinid

Site officiel : optinid.fr

Page Facebook : optinid