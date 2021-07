Soucoupe Volante : une magnifique maison futuro transformée en gîte pour la nuit

Si vous prévoyez de partir en Angleterre pour les vacances d’été, c’est peut-être l’occasion de vous offrir une nuit inédite dans une maison futuro ! Rendez-vous au Somerset’s Marston Park où vous attend une de ces étranges maisonnettes des années 60. Situé sur les rives d’un lac et en plein cœur d’une campagne verdoyante, la maison a été entièrement restaurée pour une nuit de confort dans un décor très rétro… mais c’est toute une histoire qui se cache derrière ce gîte original. Détail !

C’est quoi déjà une maison futuro ?

Dévoilées pour la première en 1968, les maisons futuro sont des maisonnettes au design atypique : elles se caractérisent en effet par une petite structure de 50 m² en forme de soucoupe volante ! L’idée vient de l’architecte finlandais Matti Suuronen pour le compte de la start-up Futuro Home Ltd.

Malgré une certaine popularité du concept à l’époque, seules 68 maisonnettes futuro n’ont été construites. Elles sont aujourd’hui disséminées un peu partout à travers le monde : en Afrique du Sud, mais aussi aux États-Unis, en Australie, en Belgique et en Nouvelle-Zélande. Celle de Somerset’s Marston Park fait partie des rares encore habitable grâce à une restauration complète.

Entièrement restaurée

La maison futuro de Somerset’s Marston Park a été entièrement retapée par une équipe menée par craig barnes. Ils l’ont trouvé en Afrique du Sud alors que des ouvriers étaient en train de démolir un bâtiment à proximité. Tout portait à croire que la maison allait également finir détruite au vu de son état.

Comme le raconte Barnes : « c’était une épave, il n’y avait plus de porte d’entrée, les fenêtres ont été brisées, mais ils nous ont laissé entrer. C’était horrible et moche, mais nous avons découvert à qui elle appartenait. Sur une impulsion alors que nous étions au sommet de la montagne de la table, nous avons accepté de l’acheter. Alors nous l’avons acheté et expédié à la maison ».

Un véritable espace de vie

Craig Barnes et son équipe ont décidé de ne pas faire les choses à moitié en restaurant leur maison futuro. Ils ont bien évidemment dû retaper sa structure délabrée, avant de réaménager entièrement son intérieur pour en faire un véritable cocon de bien-être. La maisonnette possède ainsi sa propre salle de bains privée avec eau chaude. Il n’y a pas de cuisine par contre, mais le service propose de l’eau et de la nourriture sur place.

Pour ce qui est du couchage, l’espace est modulable selon vos besoins : pour deux couples d’adultes ou encore deux adultes et deux enfants. Dans tous les cas, la maison peut ainsi accueillir jusqu’à 4 personnes dans le confort et le bien-être total. Si vous avez envie de tenter l’expérience, la nuitée dans la maisonnette futuro de Somerset’s Marston Park coûte entre 400 à 1 200 livres sterling, soit environ 470 à 1 400 euros.