Un couple aménage et transforme un camion en un magnifique château ambulant…

Parfois, en croisant un gros camion sur la route, vous vous êtes peut-être dit qu’il serait parfait pour en faire une superbe tiny-house. Les transformations de poids lourds, bus, camions de pompiers ou autres véhicules de grandes tailles sont à la mode. Cela peut paraître un peu fou de vouloir vivre dans un camion, mais ce peut-être aussi une véritable expérience et un moyen d’acquérir une liberté certaine avec une maison roulante où vous pourrez créer toutes sortes d’aménagements. Si l’idée ne vous a pas encore effleuré l’esprit, vous pourriez changer d’avis en découvrant le superbe camion de Justie et Jola, un couple de néo-zélandais qui a décidé de transformer un camion en un véritable château. La métamorphose est tout simplement incroyable. Découverte !

D’où leur est venue cette idée ?

Justie et Jola ont un jeune fils et ont beaucoup voyagé à travers le monde, mais jamais ils n’ont trouvé un lieu, ou une maison pour vivre. Globetrotters dans l’âme, il leur était difficile de se poser quelque part ! L’idée de vivre dans un bus s’est imposée presque naturellement pour le couple et ils ont très vite imaginé un truc un peu dingue: transformer leur camion en château mobile pouvait sembler un peu fou, mais ils ont décidé de se lancer dans l’aventure. Le château qu’ils ont construit autour du camion étant pliable, ils peuvent conserver la mobilité du véhicule d’origine et s’installer là où le vent les portent.

Une petite visite guidée ?

L’entrée se fait par l’arrière du camion et deux tourelles ont été ajoutées de chaque côté de la porte, qui ressemble à l’entrée d’un manoir et peut ne pas sembler très avenante… Une fois la porte franchie, on découvre un intérieur spacieux avec une cuisine équipée, un four de taille normale, et tous les équipements nécessaires, ce qui n’est pas très souvent le cas dans une tiny house où tout est adapté à la taille de la maison. Juste à côté de la cuisine se trouve le salon/séjour meublé avec un grand canapé et un poêle à bois qui leur sert de chauffage, mais également de chauffe-eau. Sous la zone couchage, qui se trouve à l’étage, ils ont aménagé de nombreux placards tournants sur un système de type Lazy Susan sous le lit. Pour optimiser encore un peu plus l’espace, la porte latérale s’agrandit pour que l’extérieur fasse partie de leur salon.

Un petit tour à l’étage ?

Les chambres à coucher se trouvent au deuxième étage, qui possède un beau plafond voûté et des tonnes de lumière naturelle. Le papier peint du château mobile est fait sur mesure à partir de partitions de musique. Ils ont également aménagé une immense terrasse couverte sur le toit du camion dans laquelle ils ont disposer un hamac, et une grande baignoire qui leur permet de prendre un bain immergé dans le paysage. Le toit de la terrasse n’est pas seulement un espace détente, il est également pratique.

À l’intérieur du toit se trouve une étagère de séchage pour que cette famille puisse avoir tous les fruits déshydratés qu’elle désire ! Ils ont pensé à tout ce dont ils pourraient avoir besoin lors de la conception de leur camion château mobile, y compris les panneaux solaires sur le toit pour fournir une énergie propre. Quant aux toilettes, écologiques elles aussi, elles sont à compostage et se trouvent à l’arrière du camion, dans l’une des tourelles. La seconde tourelle abrite la douche ainsi qu’une petite machine à laver ! Une drôle de maison ce camion château non ? Plus d’informations : Living Big In A Tiny House.