Smartphone : Honor lance le Play 4 Pro, un téléphone capable de prendre votre température corporelle

La pandémie de coronavirus qui touche le monde depuis quelques mois semble stagner. Restons prudents et ne croyons pas que la guerre est gagnée, on sait que le virus circule toujours et qu’il faut continuer de respecter les gestes barrières. La prise de température quotidienne en cas de suspicion reste un élément important.

La marque chinoise de smartphone, Honor, filiale du groupe Huawei vient de lancer sur le marché chinois uniquement, un smartphone capable de prendre votre température. En Chine, elle est obligatoire pour pénétrer dans certains centres commerciaux… Et ceux qui présentent une température élevée n’y entrent pas… Honor dévoile le PLAY 4 avec ou sans capteur de température.

Concrètement le PLAY 4 de Honor est un smartphone de milieu de gamme qui possède un capteur de température (en option). Il permet de détecter une température corporelle située entre -20 et 100°C, ce qui devrait largement suffire ! Il serait précis au dixième près, comme un thermomètre frontal par exemple.

Techniquement, la gamme PLAY propose 2 modèles :

Le Play 4 Pro avec 8 Go de RAM, deux capteurs arrière, et deux modules selfies. Il existe donc deux versions du Pro 4 : avec ou sans capteur de température. Il est vendu environ 376€ avec le capteur et 363 € sans.

Le Play 4 avec 6 Go de RAM et un capteur photo principal de 64 Mpx. Un module grand angle et un objectif macro viennent compléter le tableau. Son prix : 225€ environ, toujours en Chine !

Ces modèles de smartphones sont déjà disponibles en Chine mais rien ne dit qu’ils le seront en Europe. Honor n’a pas communiqué sur la possibilité de leur arrivée chez nous…