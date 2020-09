Développée par des chercheurs, l’application My Longevity serait capable de calculer votre espérance de vie

Le fait de connaître la date à laquelle on va mourir peut-être à double tranchant. D’un côté, cela peut nous aider à mieux planifier nos derniers instants de vie. De l’autre, cela peut juste représenter une source de stress pour les plus anxieux d’entre nous. Si un jour vous êtes tentés de connaître le nombre de jours qu’il vous reste à vivre, vous pourrez toujours vous tourner vers l’application My Longevity.

Une application précise ?

Pour que cette application soit la plus précise possible, les chercheurs de l’université d’East Anglia, dirigés par le professeur Elena Kulinskaya, ont étudié l’espérance de vie de populations venant de régions différentes du globe. Ils ont entrepris de décomposer ces populations en « sous-population » pour faire ressortir les traits qu’ils ont en commun.

Les chercheurs ont pris en compte de nombreux paramètres tels que le sexe, le mode de vie ou encore les facteurs médicaux des sujets. Tous ces éléments ont contribué à rendre les prévisions de My Longevity plus précises.

Elena Kulinskaya a indiqué que son équipe avait également utilisé des dossiers de santé électroniques. « Dans notre analyse récente de l’espérance de vie, nous avons étudié les cas de 110 000 personnes en bonne santé qui ont atteint les 60 ans entre 1990 et 2000 pour les 25 prochaines années. Nous mettons à jour leur état de santé tous les six mois », explique-t-elle. Elle admet que l’application n’est pas encore parfaite et devra être améliorée au fil du temps en prenant en compte « les changements de l’espérance de vie causés par la pandémie. »

Une chance pour améliorer votre mode de vie

D’après Elena Kulinskaya, les personnes qui se servent de My Longevity doivent considérer cette application comme une opportunité d’améliorer leur mode de vie en adoptant des habitudes plus saines. Elle peut aussi aider les personnes âgées à préparer leur succession.

« L’espérance de vie est un élément très important dans toute planification à long terme et elle est particulièrement importante pour les personnes qui planifient leurs objectifs financiers et leurs stratégies de retraite. Cela peut également aider les gens à améliorer leur espérance de vie en modifiant leur mode de vie », déclare-t-elle.

Si vous êtes courageux, ou juste curieux, vous pouvez entrer vos données personnelles sur le site de My Longevity pour connaître le temps qu’il vous reste à vivre. L’application vous demandera votre nom, votre âge, votre genre, si vous êtes fumeur ou non, et des informations sur votre condition physique.

Capture d’écran du site My Longevity

Photo de couverture SOMRERK WITTHAYANANT / Shutterstock