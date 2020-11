Masques : comment se débarrasser de l’acné qu’ils provoquent ?

Nous vous avons aidé à résoudre le problème de la buée sur les lunettes avec le super clip de Gérald Defoing ! Un petit clip en impression 3D qui révolutionne déjà la vie de ceux qui le portent et nous en faisons partie ! Mais il persiste un autre problème avec le port du masque constamment : l’acné ! Ces boutons disgracieux qui se propagent sur le bas du visage à cause du contact avec le masque sont une véritable galère.

Esthétiquement, ce n’est pas très joli lorsque l’on tombe le masque, mais c’est surtout une mauvaise nouvelle pour la peau qui ne respire plus (ou presque) ! Découvrez quelques astuces pour venir à bout de « maskné« , car cela s’appelle désormais ainsi !

Pourquoi avons-nous plus d’acné avec le masque ?

Si la peau du visage se retrouve protégée de la pollution par le masque, elle s’expose à d’autres facteurs qui provoquent l’acné. Les frottements répétés ainsi que l’humidité à l’intérieur du masque aggravent les problèmes de peau. La peau n’étant plus exposée à l’air libre, elle respire donc moins bien et se défend comme elle le peut !

Une hausse significative des produits anti-acnéiques

Selon une étude publiée par la FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté) en Septembre 2020, les produits comme le maquillage ont connu une chute des ventes (-37%). Ce qui n’est pas le cas des produits d’hygiène ou des produits contre l’acné (+50%). Outre l’utilisation des gels hydroalcooliques, l’acné provoquée par le masque est également responsable de cette hausse significative.

Comment identifier le maskné ?

L’acné est une maladie de peau qui touche 80% des adolescents et entre 12 et 40% des femmes adultes. Lorsque votre visage présente de l’acné en temps normal, elle se localise un peu partout. Or, le maské se situe plus particulièrement au niveau de la bouche et sur le menton. Ces parties du visage étant les plus malmenées par le port du masque.

Quels soins apporter à votre peau ?

Il faut d’abord différencier l’acné habituel du maskné. Si vous aviez déjà des problèmes d’acné et utilisiez une crème appropriée à votre peau, il n’y a aucune raison d’en changer. En revanche, si l’acné de votre visage est récente et du au port du masque, il faudra privilégier une crème apaisante, hydratante et isolante.

Un produit agressif pourrait faire empirer les choses. Dans ce cas-là il faudra s’astreindre à l’application d’une crème apaisante matin et soir en ayant pris soin de se laver les mains avant et après usage. Dans l’idéal, un pain dermatologique sans savon pourrait aider votre peau à mieux accepter le port du masque.

Notre petit truc à nous !

La lotion Mario Badescu Drying Lotion dont nous vous parlions précédemment est semble-t-il le meilleur traitement qui existe actuellement. Les stars américaines se l’arrachent et ne tarissent pas d’éloges à son sujet ! Et elle s’utilise tranquillement à la maison, sans forcément passer par un dermatologue !