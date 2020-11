Utile pour se désinfecter les mains, le gel hydroalcoolique peut également servir à d’autres usages à la maison !

Si, au mois de mars, le gel hydroalcoolique était aux abonnés absents, ce n’est plus le cas aujourd’hui ! On le trouve partout et en grande quantité. Certes, il sert à se désinfecter les mains en cette pandémie, mais il cache aussi quelques vertus que vous ne soupçonnez probablement pas.

Ce liquide gélatineux semble n’avoir aucun autre atout que de nous désinfecter les mains, et pourtant il peut vous rendre quelques services… Avec le gel hydroalcoolique, dites adieu aux tâches de marqueur, d’autocollants et même aux éraflures sur vos chaussures. Il en a sous le bouchon, le gel hydroalcoolique !

Éraflures sur les chaussures

Il suffit de frotter doucement avec un chiffon imbibé de gel hydroalcooliques pour éliminer les traces de frottement sur des chaussures claires. Cela fonctionnerait sur le cuir et le synthétique mais à éviter sur le daim, qui pourrait mal réagir à l’alcool.

Traces de marqueur indélébile

Vous connaissez peut-être l’astuce de réécrire sur une trace de marqueur avec le même marqueur pour l’effacer ? Le gel hydroalcoolique enlèvera en quelques secondes une trace de marqueur sur une table. Et même sur vos vêtements en imbibant la tâche de gel hydroalcoolique transparent et en laissant agir 10 minutes avant le passage au lave-linge.

Astuce beauté !

En frottant doucement un peu de gel désinfectant sur un ongle incarné ou sur un poil incarné, vous éliminerez les bactéries et soulagerez l’inflammation. Si et seulement si vous n’avez plus de déodorant, vous pouvez utiliser le gel dilué avec de l’eau et le passer sous vos aisselles. Adieu les bactéries. Attention à ne pas utiliser cette solution sur les muqueuses ou sur une peau présentant des plaies.

Nettoyant ménager

Vous pouvez l’utiliser comme nettoyant pour vos éviers, lavabos ou robinetteries. Quant aux claviers d’ordinateurs, bourrés de bactéries, vous pouvez utilisez un désinfectant pour les mains en spray… Un spray aux huiles essentielles désinfecte notre clavier et téléphone quotidiennement !

La colle des étiquettes !

Qui n’a jamais galéré à retirer un prix sans laisser de collant ou une vignette sur un pare-brise. Il existe bien sûr des produits qui nettoient l’adhésif mais le gel hydroalcoolique peut allègrement le remplacer… Laissez agir quelques minutes puis gratter avec une éponge ou un jeton en plastique pour ne pas rayer le support ! Des astuces étonnantes qui permettent d’écouler les stocks de ceux qui ont pensé qu’il n’y en aurait pas assez pour tout le monde !

