Attention, les distributeurs de gel hydroalcoolique à pédale se situent à hauteur des yeux des jeunes enfants...

Le gel hydroalcoolique est désormais disponible partout et notamment à l’entrée de chaque magasin. Ces bornes de gel hydroalcooliques sont à hauteur des mains d’un adulte ! Mais surtout, elles sont à hauteur des YEUX d’un enfant et cela n’est pas sans risque !

Dans une étude parue dans la revue Jama Ophtalmology le 21 janvier dernier, des scientifiques français et indiens alertent sur les dangers des projections dans les yeux des enfants. C’est une conséquence inattendue de la présence de ce gel hydroalcoolique, et il va désormais falloir être très vigilant pour éviter les accidents. Nous vous expliquons les conséquences et la manière d’agir en cas de projection dans les yeux !

Depuis le mois de mai 2020, selon le Ministère des Solidarités et de la Santé, 63 enfants ont reçu du gel hydroalcoolique dans les yeux ! Et parmi eux, certains présentent depuis des troubles oculaires ! Ces projections surviennent dans la plupart des cas, hors du domicile, là où les gels sont à disposition mais non destinés aux enfants sans surveillance !

Quelles conséquences sur la vision ?

20% des enfants touchés ont été pris en charge par les services d’urgence… Des symptômes légers tels que rougeur, douleur ou inflammation de la paupière ont été constaté. Mais pour deux d’entre eux, la cornée a été atteinte… Même si un traitement symptomatique permet de soigner le problème. En revanche, deux enfants ayant reçu du gel hydroalcoolique dans les yeux, ont dû subir une intervention sous anesthésie générale.

L’ Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (ANSES) recommande donc aux parents de « ne pas laisser les jeunes enfants utiliser ou jouer avec les distributeurs » ! Une question de bon sens peut-être ?

Que faire en cas de projection dans les yeux ?

« Il faut rincer idéalement avec du sérum physiologique que l’on peut trouver en pharmacie ou de l’eau pendant au moins une demi-heure » explique Damien Gatinel, chef de service en ophtalmologie à l’hôpital de la fondation Rothschild.

[#Ophtalmologie – #SHA et enfants : ] Le Pr Gabison, ophtalmo @FondARothschild alerte dans @LeHuffPost : 1 enfant de moins de 4 ans qui s’approche d’un distributeur de gel hydroalcoolique à pédale est pile à la hauteur pour en recevoir dans les yeux 👀

🔎📰https://t.co/QP2D1j3yuM — Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild (@FondARothschild) July 27, 2020

Rincer immédiatement à l’eau claire pendant au moins 15 minutes sous un filet d’eau… Plus vous attendrez pour rincer, plus les dommages pourraient être sévères…

Empêchez l’enfant ou l’adulte de se frotter les yeux !

Après rinçage, si l’enfant présente des douleurs vives consulter un ophtalmologue en urgence ou appeler un Centre antipoison qui vous conseillera sur la prise en charge de la victime. N’oubliez pas que le gel hydroalcoolique peut avoir un effet anesthésiant, les lésions pourraient donc apparaître à posteriori.