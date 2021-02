Comment améliorer simplement votre réseau Wifi à la maison ?

Vos adolescents sortent de leurs chambres en furie ? Aucun doute, il y a une coupure de Wi-Fi ! Malgré les technologies actuelles, il est très fréquent qu’à certains endroits éloignés de la box, le réseau Wi-Fi soit de piètre qualité. Pour remédier au problème, il existe quelques astuces simples et éviter les crises d’hystérie de vos adolescents…

Avouons que même lorsque l’on n’est pas ado, avoir un réseau Wi-Fi qui rame comme avec un modem 56k est carrément fâcheux ! Envoyer une vidéo relève parfois du parcours du combattant… Suivez le guide !

Choisir l’endroit idéal

Par souci esthétique ou pratique, on place souvent sa box dans un meuble télé, ou dans un coin de la pièce, près de la prise téléphonique… Erreur ! Pour optimiser la diffusion du réseau, mieux vaut la placer en hauteur et au centre de la maison… Pour qu’elle couvre l’étage et les pièces alentours tout simplement.

Attention aussi aux interférences possibles avec d’autres appareils comme les babyphones ou téléphone fixe sans fil ! Les éléments métalliques qu’ils contiennent peuvent faire barrage à votre box. Oubliez aussi l’aquarium de poissons tropicaux sur le meuble TV, c’est un rempart contre le passage des ondes !

Changer de fréquence Wifi

Les box les plus récentes sont « dual band », elles émettent donc soit en 2.4 GHz, soit en 5 GHz. Le 2.4 GHz se trouve souvent perturbé par les connexions voisines et sont sujets aux interférences. Mieux vaut donc passer en 5 GHz si ce n’est pas votre cas.

La plupart des box proposent les deux fréquences lorsque vous cherchez les réseaux Wifi disponibles. Si ce n’est pas le cas, il faudra vous rendre dans les paramètres de votre box aux adresses suivantes. Puis suivre les indications données par votre fournisseur d’accès :

Orange ou Sosh : http://livebox/ ou 192.168.1.1

Free : mafreebox.freebox.fr

SFR / RED : 192.168.1.1 (ADSL / fibre) ou 192.168.0.1 (câble)

Bouygues Telecom : https://mabbox.bytel.fr ou 192.168.1.254

Sécuriser votre accès Wifi

Vérifiez toujours qu’une connexion à votre box demande le code Wifi qui se trouve sous votre box… Si tel n’était pas le cas, n’importe qui pourrait profiter de votre réseau et vous pomper toute son « énergie » ! N’hésitez pas à changer votre mot de passe de temps en temps et à opter pour la « non-visibilité » de votre box… Cela permettra de ne la garder rien que pour vous !

Déconnecter les appareils non utilisés

Cela peut paraître évident, mais pourtant, certains appareils comme les consoles de jeu peuvent allègrement faire des mises à jour quand cela les chante… Idem si plusieurs appareils sont connectés en même temps, tous font des mises à jour à un moment donné, et vous constaterez des ralentissements parfois très gênants… Pensez simplement à désactiver le Wifi de vos appareils, ou rendez-vous dans le panneau de configuration de votre box pour les squeezer un à un !

Installer un amplificateur de Wifi

Pour améliorer votre réseau Wifi, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Le répéteur Wifi permet de récupérer le signal de la box et de le retransmettre plus loin. Il faut donc placer le routeur dans la pièce qui reçoit le moins bien et le connecter sur la box. Il faut compter environ 50€ d’investissement pour un routeur efficace.

Le routeur sans fil lui, se branche derrière la box et améliore la qualité du signal. Cependant, il est un peu plus cher à l’achat (150€) et nécessite quelques réglages pour en optimiser le fonctionnement.

Le Mesh ou réseau maillé est peut-être le plus efficace actuellement pour les grandes surfaces habitables. Il permet en effet d’étendre le réseau jusque dans les moindres recoins de la maison. Il relaie le Wifi mais permet aussi de contourner tous les obstacles que le réseau peut rencontrer (murs, portes métalliques etc…)

Promis si vous suivez ces quelques conseils ou que vous investissez dans un amplificateur de Wifi, le calme reviendra dans votre maison !

