Devolo Magic 2 : le meilleur de la technologie MESH/CPL pour connecter toute votre maison ?

S’il vous arrive de rencontrer des problèmes de WiFi chez vous, c’est peut-être parce que certaines pièces de votre maison sont beaucoup trop isolées pour recevoir un signal de bonne qualité ? La solution serait alors d’utiliser un boitier CPL/MESH qui vous permettrait d’apporter la connexion Internet partout chez vous, du moment qu’il y a une prise électrique !

C’est exactement ce que propose et promet le Magic 2 WiFi de Devolo : transmettre un signal internet d’une excellente qualité dans toute la maison, de la cave au grenier.

Comment ça marche ?

Avant tout, il faut d’abord comprendre le fonctionnement de la technologie CPL (Courants Porteurs de Ligne). Il s’agit d’une technologie de communication qui utilise le réseau électrique pour transmettre le signal Internet à travers les murs et les plafonds. Pratique, elle permet de mettre en place un réseau informatique dans toute la maison, peu importe le nombre d’étages ou encore l’épaisseur des murs.

En tant que tel, la technologie CPL se présente ainsi comme une alternative pratique au WiFi ou au Bluetooth pour par exemple connecter l’ordinateur ou la smart TV dans votre chambre à la box internet qui est, quant à elle, branchée dans le salon derrière un mur épais…

Attention toutefois, un module CPL devra être branché directement sur la prise électrique, jamais sur une multiprise. Le Devolo Magic 2 WiFi promet donc le meilleur de la technologie CPL en transmettant directement via le câble électrique de votre maison mais également via la technologie Mesh.

La technologie MESH c’est tout simplement plusieurs appareils (2 avec le Devolo Magic 2), qui vont être positionnés à différents endroits de votre appartement. Chaque appareil dispose de sa propre couverture mais avec un SSID identique. Pour faire simple, vos téléphones/tablettes se connectent de façon transparente au module offrant le signal le plus puissant. .

Le Magic 2 WiFi promet donc une connectivité optimale pour tous les appareils connectés à Internet grâce à ses modules. Pour ce faire, le module embarque deux ports LAN Gigabit, ainsi que la technologie MIMO multi-utilisateur. Cette dernière permet à plusieurs terminaux de profiter d’un très bon débit de transmission de données alors qu’ils sont tous connectés au même réseau Internet.

Test et avis du Devolo Magic 2 WiFi/Mesh

Spécialisée dans la technologie CPL, Devolo est une marque réputée pour la qualité et l’efficacité de ces dispositifs. Sur le papier, le Magic 2 WiFi ne fait pas exception à la règle en promettant une navigation haut débit théorique de 2400 Mbits/qui vous permettra aussi bien de travailler, de jouer à des jeux en ligne, mais aussi de regarder des films HD et écouter de la bonne musique en streaming.

Vous pourrez profiter d’Internet partout, et pas seulement que sur votre PC ou votre TV ! Les modules vous permettront également d’en profiter pleinement via WiFi depuis votre Smartphone dans le jardin… Est-ce que Devolo va tenir ses promesses ? La réponse tout de suite avec notre test complet.

Déballage et design

A l’intérieur du bundle nous retrouvons donc le module principal ainsi que deux modules auxiliaires. Une notice de démarrage rapide ainsi qu’un cable RJ45. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous chaque module comporte une prise de courant femelle. Cela permet de ne pas « condamner » la prise contrairement au système Deco P9 de TP-Link que nous avons testé récemment. Les modules sont lourds et volumineux mais les matériaux semblent de bonne qualité.

Installation.

Pour l’installation rien de très compliqué sur le papier. On branche le module principal à proximité de la box et on le connecte à l’aide du cordon RJ45 fourni. Vous aurez placé au préalable les deux autres modules sur des prises électriques distinctes. Patientez environ 3 minutes le temps que la synchronisation CPL s’effectue. Pour la synchronisation Mesh (en option) vous devrez utiliser le bouton WPS de votre box/routeur.

Dans les fait nous avons eu des difficultés pour appairer les modules avec notre Freebox Delta en suivant scrupuleusement la notice de démarrage rapide alors que concrètement, il suffit de scanner le code barre de la boite avec l’application Devolo Home Network. Nous trouvons que la notice manque un peu de clarté.

Débit Wifi

Sur le papier Devolo promet le WiFi le plus rapide du monde. Voici les mesures que nous avons prises lors de nos tests en wifi. Le test a été réalisé avec un smartphone OnePlus 8 Pro au RDC d’une maison, la box étant placée deux étages au dessus. (Attention, les résultats peuvent varier selon la qualité de votre installation électrique, dans notre cas, il s’agit d’un immeuble assez ancien)

Débit Filaire

Prix

Le kit que nous avons testé est disponible à 299,99 € TTC sur Amazon. Des extensions CPL/Wifi à l’unité sont également disponibles à 129,99 € TTC pour completer votre installation.

devolo Magic 2 WiFi next : Kit CPL WiFi Multiroom le plus rapide du monde (2400 Mbits/s, 5 ports Ethernet Gigabit) idéal télétravail et streaming Kit Multiroom performant avec 3 adaptateurs pour une couverture WiFi Mesh sans faille partout dans la maison – idéal pour le télétravail, streaming, jeux en ligne dans de nombreuses pièces Meilleure Vente n° 1

Conclusion

Simple et rapide à installer (avec l’application) le Devolo Magic 2 WiFi (Mesh/CPL) est un kit efficace et « clé en main » qui vous permettra de couvrir toute votre maison ou votre appartement. La prise femelle intégrée est très utile car celle-ci permet de ne pas condamner la prise de courant contrairement à ce que propose certain produits concurrents qui les monopolise, (il est également possible de brancher une multiprise directement dessus). La terre (de la prise male) est également présente au dessus et en dessous des deux fiches ce qui permet de positionner le module dans le sens que vous souhaitez, c’est très ingénieux et cela compense un peu le coté « encombrant » de l’appareil.

Sachez également que des module CPL/WIFI « extension » sont également vendus à l’unité si vous souhaitez compléter votre installation. Quant au tarif avoisinant les 300€, il risque d’en rebuter plus d’un, mais c’est le prix à payer si vous souhaitez un système complet et polyvalent. Attention, ce kit n’est pas rétrocompatible avec les anciens modèles Devolo.

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre

Performant ! Design Prise en main / Installation Performance Rapport qualité / Prix Performant ! Simple et rapide à installer (avec l'application) le Devolo Magic 2 WiFi (Mesh/CPL) est un kit efficace et "clé en main" qui vous permettra de couvrir toute votre maison ou votre appartement. User Rating: 3.52 ( 3 votes)